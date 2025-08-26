ПЦУ закликає молитися за патріарха Філарета - причина

У ПЦУ закликають молитися за патріарха Філарета — що змінилося
Православна Церква України закликала вірян до молитви про почесного патріарха Філарета. Це пов'язано із погіршенням його здоров'я.
Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії.
Чому ПЦУ закликає молитися за патріарха Філарета
"У зв'язку з очевидним погіршенням стану здоров'я почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоров'я", — наголошується у публікації.
Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року в селі Благодатне на Донеччині. Освіту здобував у Московській духовній академії, а з 1962 року обіймав сан єпископа.
Коли він був прихильником створення незалежної української церкви, у 1992 році виступив ініціатором заснування Української православної церкви Київського патріархату, а з 1995 року став її офіційним предстоятелем.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського — діяча Української православної церкви (Московського патріархату), відомого як митрополит Онуфрій.
Раніше журналісти показали колишню резиденцію Онуфрія, в якій молилися за окупантів.
