Головна Новини дня У ПЦУ закликають молитися за патріарха Філарета — що змінилося

У ПЦУ закликають молитися за патріарха Філарета — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 17:42
ПЦУ закликає молитися за патріарха Філарета - причина
Патріарх Філарет у 2019 році. Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Православна Церква України закликала вірян до молитви про почесного патріарха Філарета. Це пов'язано із погіршенням його здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії.

Читайте також:
У ПЦУ закликають молитися за патріарха Філарета — що змінилося - фото 1
Заява Київської Митрополії. Фото: скриншот

Чому ПЦУ закликає молитися за патріарха Філарета

"У зв'язку з очевидним погіршенням стану здоров'я почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоров'я", — наголошується у публікації.

Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року в селі Благодатне на Донеччині. Освіту здобував у Московській духовній академії, а з 1962 року обіймав сан єпископа.

Коли він був прихильником створення незалежної української церкви, у 1992 році виступив ініціатором заснування Української православної церкви Київського патріархату, а з 1995 року став її офіційним предстоятелем.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського — діяча Української православної церкви (Московського патріархату), відомого як митрополит Онуфрій.

Раніше журналісти показали колишню резиденцію Онуфрія, в якій молилися за окупантів.

здоров'я церква молитви релігія ПЦУ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
