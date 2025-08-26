ПЦУ закликає молитися за патріарха Філарета - причина

Патріарх Філарет у 2019 році. Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Православна Церква України закликала вірян до молитви про почесного патріарха Філарета. Це пов'язано із погіршенням його здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії.

Заява Київської Митрополії. Фото: скриншот

Чому ПЦУ закликає молитися за патріарха Філарета

"У зв'язку з очевидним погіршенням стану здоров'я почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоров'я", — наголошується у публікації.

Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року в селі Благодатне на Донеччині. Освіту здобував у Московській духовній академії, а з 1962 року обіймав сан єпископа.

Коли він був прихильником створення незалежної української церкви, у 1992 році виступив ініціатором заснування Української православної церкви Київського патріархату, а з 1995 року став її офіційним предстоятелем.

