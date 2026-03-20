Яким був шлях Патріарха Філарета у боротьбі за незалежну церкву

У п'ятницю, 20 березня, помер Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Йому було 97 років. Він пройшов шлях від семінариста до Героя України, обравши боротьбу за незалежну церкву.

Дитинство та освіта

Ім'я Патріарха Філарета в миру Михайло Антонович Денисенко. Він був родом з села Благодатне, що знаходиться на Донеччині. У 1946 році майбутній патріарх вступив в Одеську духовну семінарію та закінчив її з відзнакою. У 1952 році він завершив Московську духовну академію, отримавши ступінь кандидата богослов'я.

Служіння церкві

У січні 1950 року Михайло Антонович Денисенко прийняв чернечий постриг з ім'ям Філарет. Невзовзі він був висвячений у сан ієродиякона, а у червні 1951 року — у сан ієромонаха. Філарет з 1953 року викладав у Московській духовній академії. З 1956-го вступив на посаду інспектора Саратовської духовної семінарії зі зведенням у сан ігумена.

Згодом Філарет перевівся до Києва. Спочатку у столиці України він став інспектором духовної семінарії, а з 1958 року — її ректором уже у сані архімандрита.

У 1960-му Філарет став керуючим справами Українського екзархату та настоятелем Свято-Володимирського кафедрального собору в Києві. Наступні два роки він прослужив настоятелем подвір'я Російської Православної Церкви при Олександрійському Патріархаті у місті Олександрії.

У січні 1962-го архімандрита Філарета обрали єпископом Лузьким, вікарієм Ленінградської єпархії. Він також отримав доручення керувати Ризькою єпархією. Потім Філарет був єпископом Віденським і Австрійським.

У грудні 1964 року Філарета призначили єпископом Дмитровським, вікарієм Московської єпархії, ректором Московської духовної академії і семінарії. Через два роки, у 1966-му, він став архієпископом Київським і Галицьким, постійним членом Священного Синоду. А через два роки Філарета звели у сан митрополита.

Боротьба за незалежну церкву

Митрополит Філарет у 1990 році став Місцеблюстителем на Московський патріарший престолу, а також очолив Помісний собор РПЦ. Він висловив бажання, аби Українська православна церква стала незалежною в управлінні. Того ж року Архієрейський собор підтримав таке рішення. Предстоятелем УПЦ з титулом Митрополита Київського і всієї України обрали Філарета.

Після того, як у 1991-му було проголошено незалежність України Всеукраїнський собор за скликанням Філарета проголосив автокефалію УПЦ. Однак Російська православна церква на це не погоджувалася. У 1992 році у Харкові провели собор РПЦ та призначили митрополита Володимира (Сабодана), однак Філарет не визнав таке рішення.

У червні 1992-го було оголошено про створення єдиної Української православної церкви Київського патріархату. У 1995 році Філарет став її патріархом. Він ініціював переклад богослужбових книг українською мовою та активно виступав за автокефалію української церкви.

Коли у 2018 році в Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому вирішили створити Православну церкву України, Філарет не подавав свою кандидатуру на предстоятеля. Водночас після обрання митрополита Епіфанія Філарета проголосили духовним наставником ПЦУ. Він також отримав титул почесного патріарха.

Нагороди Патріарха Філарета

Патріарх Філарет нагороджений найвищими відзнаками РПЦ та інших православних церков. Крім того, він має державні ордени:

"Дружби народів";

Трудового Червоного прапора;

Орден Свободи;

Хрест Івана Мазепи.

Філарет також є повним кавалером ордена Ярослава Мудрого. У 2019 році він отримав звання Героя України.

Про погіршення стану здоров'я Філарета стало відомо ще наприкінці минулого літа. Тоді у ПЦУ закликали українців молитися за здоров'я почесного патріарха.

9 березня 2026 року патріарх Філарет потрапив до лікарні у Києві. Він перебував під наглядом лікарів через погіршення стану здоров'я. 20 березня Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет помер.

