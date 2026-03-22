Рубио отреагировал на смерть Филарета и выразил соболезнования

Марко Рубио. Фото: Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отреагировал на смерть Патриарха Филарета. Он выразил соболезнования народу Украины и всем верующим Украинской православной общины.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, передает Новини.LIVE.

Реакция Рубио на смерть Патриарха Филарета

"Мы скорбим по поводу смерти Его Святейшества Патриарха Филарета и выражаем искренние соболезнования народу Украины и всем верующим украинской православной общины", — отметил Рубио.

По его словам, непоколебимое служение Патриарха Филарета сформировало духовную идентичность Украины в решающие моменты ее истории. Госсекретарь подчеркнул, что его наследие навсегда останется в силе религиозной и национальной жизни Украины.

"Пусть покоится с миром", — добавил он.

Смерть Патриарха Филарета

Патриарх Филарет 20 марта ушел из жизни на 98-м году жизни. Причиной назвали обострение хронических болезней. Новини.LIVE подробно рассказывали о его пути.

Впоследствии в Михайловском соборе Киева началось прощание с Патриархом. Известно, что отпевание и погребение состоятся 22 марта.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Митрополитом Епифанием и выразил соболезнования из-за смерти Патриарха Филарета. Впоследствии глава государства вместе с первой леди попрощались с ним.

А 21 марта архиереи УПЦ КП избрали нового Патриарха. Им стал архиепископ Сумской Никодим.