Архиереи УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха вместо Филарета

Архиереи УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха вместо Филарета

Дата публикации 21 марта 2026 19:54
Архиереи УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха вместо Филарета
Архиепископ Сумской Никодим. Фото: facebook/arhiepiskop.sums.kij.nikodim

Семеро архиереев Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата избрали нового Патриарха после смерти Филарета. Им стал архиепископ Сумской Никодим.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в совместном заявлении епископата УПЦ Киевского Патриархата, обнародованном 21 марта.

Новый патриарх вместо Филарета

По словам архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима, в заседании и голосовании принимали участие архиереи как из Украины, так и из-за рубежа. Часть епископов, которые находились за пределами страны, присоединились к собору дистанционно в онлайн-формате.

Акт об избрании нового главы УПЦ КП зачитал архиепископ Днепровский и Криворожский Даниил. По его словам, путем тайного голосования патриархом Киевским и всей Руси-Украины единогласно избрали архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима (Кобзаря).

В то же время архиепископ Белоцерковский Андрей, как утверждается, отказался участвовать в голосовании, сославшись на, по его мнению, нарушение регламента и устава УПЦ КП.

Таким образом, в процедуре избрания нового предстоятеля приняли участие восемь архиереев, один из которых не голосовал, а двое присоединились к заседанию онлайн.

После объявления результатов архиепископ Никодим, которого назвали новым главой УПЦ КП, обнародовал совместное заявление архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В документе представители УПЦ КП утверждают, что руководство ПЦУ якобы силой вывезло тело патриарха Филарета из больницы в Михайловский собор для отпевания. Также, по их словам, архиереям УПЦ КП, которые планировали провести заочное отпевание Филарета и заседание Архиерейского собора во Владимирском соборе, помешали, а самих епископов попросили покинуть храм, пригрозив вызовом полиции, арестами и применением силы.

Кроме того, архиереи подчеркнули, что продолжают считать УПЦ Киевского патриархата отдельной и независимой духовной институцией и не планируют входить в состав других церковных структур.

Смерть патриарха Филарета

Митрополит Епифаний 20 марта сообщил, что Филарет умер из-за обострения хронических болезней в возрасте 98 лет. 77 лет из них он посвятил церкви.

Новини.LIVE писали, каким был путь Патриарха Филарета в борьбе за независимую церковь. Он награжден высшими наградами РПЦ и других православных церквей, а также является полным кавалером ордена Ярослава Мудрого.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
