Архиереи УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха вместо Филарета
Семеро архиереев Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата избрали нового Патриарха после смерти Филарета. Им стал архиепископ Сумской Никодим.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится в совместном заявлении епископата УПЦ Киевского Патриархата, обнародованном 21 марта.
Новый патриарх вместо Филарета
По словам архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима, в заседании и голосовании принимали участие архиереи как из Украины, так и из-за рубежа. Часть епископов, которые находились за пределами страны, присоединились к собору дистанционно в онлайн-формате.
Акт об избрании нового главы УПЦ КП зачитал архиепископ Днепровский и Криворожский Даниил. По его словам, путем тайного голосования патриархом Киевским и всей Руси-Украины единогласно избрали архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима (Кобзаря).
В то же время архиепископ Белоцерковский Андрей, как утверждается, отказался участвовать в голосовании, сославшись на, по его мнению, нарушение регламента и устава УПЦ КП.
Таким образом, в процедуре избрания нового предстоятеля приняли участие восемь архиереев, один из которых не голосовал, а двое присоединились к заседанию онлайн.
После объявления результатов архиепископ Никодим, которого назвали новым главой УПЦ КП, обнародовал совместное заявление архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В документе представители УПЦ КП утверждают, что руководство ПЦУ якобы силой вывезло тело патриарха Филарета из больницы в Михайловский собор для отпевания. Также, по их словам, архиереям УПЦ КП, которые планировали провести заочное отпевание Филарета и заседание Архиерейского собора во Владимирском соборе, помешали, а самих епископов попросили покинуть храм, пригрозив вызовом полиции, арестами и применением силы.
Кроме того, архиереи подчеркнули, что продолжают считать УПЦ Киевского патриархата отдельной и независимой духовной институцией и не планируют входить в состав других церковных структур.
Смерть патриарха Филарета
Митрополит Епифаний 20 марта сообщил, что Филарет умер из-за обострения хронических болезней в возрасте 98 лет. 77 лет из них он посвятил церкви.
Новини.LIVE писали, каким был путь Патриарха Филарета в борьбе за независимую церковь. Он награжден высшими наградами РПЦ и других православных церквей, а также является полным кавалером ордена Ярослава Мудрого.
