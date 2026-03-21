Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Архієреї УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха замість Філарета

Архієреї УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха замість Філарета

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 19:54
Архієпископ Сумський Никодим. Фото: facebook/arhiepiskop.sums.kij.nikodim

Семеро архієреїв Української Православної Церкви Київського Патріархату обрали нового Патріарха після смерті Філарета. Ним став архієпископ Сумський Никодим. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться у спільній заяві єпископату УПЦ Київського Патріархату, оприлюдненій 21 березня.

Новий патріарх замість Філарета

За словами архієпископа Сумського і Охтирського Никодима, у засіданні та голосуванні брали участь архієреї як з України, так і з-за кордону. Частина єпископів, які перебували поза межами країни, долучилися до собору дистанційно в онлайн-форматі.

Акт про обрання нового глави УПЦ КП зачитав архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл. За його словами, шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрали архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря). 

Водночас архієпископ Білоцерківський Андрій, як стверджується, відмовився брати участь у голосуванні, пославшись на, на його думку, порушення регламенту та статуту УПЦ КП.

Таким чином, у процедурі обрання нового предстоятеля взяли участь вісім архієреїв, один із яких не голосував, а двоє долучилися до засідання онлайн.

Після оголошення результатів архієпископ Никодим, якого назвали новим главою УПЦ КП, оприлюднив спільну заяву архієреїв Української православної церкви Київського патріархату.

У документі представники УПЦ КП стверджують, що керівництво ПЦУ нібито силоміць вивезло тіло патріарха Філарета з лікарні до Михайлівського собору для відспівування. Також, за їхніми словами, архієреям УПЦ КП, які планували провести заочне відспівування Філарета та засідання Архієрейського собору у Володимирському соборі, перешкодили, а самих єпископів попросили залишити храм, пригрозивши викликом поліції, арештами та застосуванням сили.

Крім того, архієреї наголосили, що продовжують вважати УПЦ Київського патріархату окремою та незалежною духовною інституцією і не планують входити до складу інших церковних структур.

Смерть патріарха Філарета

Митрополит Епіфаній 20 березня повідомив, що Філарет помер через загострення хронічних хвороб у віці 98 років. 77 років з них він присвятив церкві.

Новини.LIVE писали, яким був шлях Патріарха Філарета у боротьбі за незалежну церкву. Він нагороджений найвищими відзнаками РПЦ та інших православних церков, а також є повним кавалером ордена Ярослава Мудрого.

Київ смерть церква
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації