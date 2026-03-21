Архієреї УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха замість Філарета
Семеро архієреїв Української Православної Церкви Київського Патріархату обрали нового Патріарха після смерті Філарета. Ним став архієпископ Сумський Никодим.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться у спільній заяві єпископату УПЦ Київського Патріархату, оприлюдненій 21 березня.
Новий патріарх замість Філарета
За словами архієпископа Сумського і Охтирського Никодима, у засіданні та голосуванні брали участь архієреї як з України, так і з-за кордону. Частина єпископів, які перебували поза межами країни, долучилися до собору дистанційно в онлайн-форматі.
Акт про обрання нового глави УПЦ КП зачитав архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл. За його словами, шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрали архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря).
Водночас архієпископ Білоцерківський Андрій, як стверджується, відмовився брати участь у голосуванні, пославшись на, на його думку, порушення регламенту та статуту УПЦ КП.
Таким чином, у процедурі обрання нового предстоятеля взяли участь вісім архієреїв, один із яких не голосував, а двоє долучилися до засідання онлайн.
Після оголошення результатів архієпископ Никодим, якого назвали новим главою УПЦ КП, оприлюднив спільну заяву архієреїв Української православної церкви Київського патріархату.
У документі представники УПЦ КП стверджують, що керівництво ПЦУ нібито силоміць вивезло тіло патріарха Філарета з лікарні до Михайлівського собору для відспівування. Також, за їхніми словами, архієреям УПЦ КП, які планували провести заочне відспівування Філарета та засідання Архієрейського собору у Володимирському соборі, перешкодили, а самих єпископів попросили залишити храм, пригрозивши викликом поліції, арештами та застосуванням сили.
Крім того, архієреї наголосили, що продовжують вважати УПЦ Київського патріархату окремою та незалежною духовною інституцією і не планують входити до складу інших церковних структур.
Смерть патріарха Філарета
Митрополит Епіфаній 20 березня повідомив, що Філарет помер через загострення хронічних хвороб у віці 98 років. 77 років з них він присвятив церкві.
Читайте Новини.LIVE!