Архієреї УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха замість Філарета

Архієпископ Сумський Никодим. Фото: facebook/arhiepiskop.sums.kij.nikodim

Семеро архієреїв Української Православної Церкви Київського Патріархату обрали нового Патріарха після смерті Філарета. Ним став архієпископ Сумський Никодим.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться у спільній заяві єпископату УПЦ Київського Патріархату, оприлюдненій 21 березня.

За словами архієпископа Сумського і Охтирського Никодима, у засіданні та голосуванні брали участь архієреї як з України, так і з-за кордону. Частина єпископів, які перебували поза межами країни, долучилися до собору дистанційно в онлайн-форматі.

Акт про обрання нового глави УПЦ КП зачитав архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл. За його словами, шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрали архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря).

Водночас архієпископ Білоцерківський Андрій, як стверджується, відмовився брати участь у голосуванні, пославшись на, на його думку, порушення регламенту та статуту УПЦ КП.

Таким чином, у процедурі обрання нового предстоятеля взяли участь вісім архієреїв, один із яких не голосував, а двоє долучилися до засідання онлайн.

Після оголошення результатів архієпископ Никодим, якого назвали новим главою УПЦ КП, оприлюднив спільну заяву архієреїв Української православної церкви Київського патріархату.

У документі представники УПЦ КП стверджують, що керівництво ПЦУ нібито силоміць вивезло тіло патріарха Філарета з лікарні до Михайлівського собору для відспівування. Також, за їхніми словами, архієреям УПЦ КП, які планували провести заочне відспівування Філарета та засідання Архієрейського собору у Володимирському соборі, перешкодили, а самих єпископів попросили залишити храм, пригрозивши викликом поліції, арештами та застосуванням сили.

Крім того, архієреї наголосили, що продовжують вважати УПЦ Київського патріархату окремою та незалежною духовною інституцією і не планують входити до складу інших церковних структур.

Смерть патріарха Філарета

Митрополит Епіфаній 20 березня повідомив, що Філарет помер через загострення хронічних хвороб у віці 98 років. 77 років з них він присвятив церкві.

Митрополит Епіфаній 20 березня повідомив, що Філарет помер через загострення хронічних хвороб у віці 98 років. 77 років з них він присвятив церкві.