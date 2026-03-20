В Киеве началось прощание с Патриархом Филаретом

Церемония прощания. Фото: Новини.LIVE

Вечером 20 марта в Михайловском соборе Киева началось прощание с Патриархом Филаретом, который отошел в вечность сегодня днем в возрасте 97 лет. Церемония продлится всю ночь, а также весь день 21 марта, после чего 22 марта должны состояться отпевание и погребение.

Предварительно известно, что отпевание возможно состоится во Владимирском соборе Киева. В то же время окончательное решение по этому поводу еще не озвучено.

Священник Владимирского кафедрального патриаршего собора протоиерей Александр Шмуригин отметил, что именно во Владимирском соборе Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на протяжении 60 лет совершал богослужения.

На данный момент подтверждено начало церемонии прощания в Михайловском соборе и известно, что она продлится до конца 21 марта.

Известно, что 9 марта Патриарх Филарет был госпитализирован. Блаженнейший был под наблюдением врачей из-за обострения болезней.

Владыка всю свою жизнь боролся не только за духовность, но и за существование Украинской православной церкви. Филарет активно работал над переводом богослужебных книг на украинский язык, занимался благотворительностью.

Уход в небытие Патриарха Филарета всколыхнул украинцев. Свои соболезнования выразил Президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Офиса Президента Кирилл Буданов.