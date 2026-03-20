У Києві почалося прощання з Патріархом Філаретом

Церемонія прощання. Фото: Новини.LIVE

Увечері 20 березня в Михайлівському соборі Києва почалося прощання з Патріархом Філаретом, який відійшов у вічність сьогодні вдень у віці 97 років. Церемонія триватиме всю ніч, а також увесь день 21 березня, після чого 22 березня мають відбутися відспівування і поховання.

Читайте також:

Попередньо відомо, що відспівування можливо відбудеться у Володимирському соборі Києва. Водночас остаточного рішення щодо цього ще не озвучено.

Священнослужителі та прихожани прийшли попрощатися з Патріархом. Фото: Новини.LIVE

Священнослужителі прощаються з Патріархом Філаретом. Фото: Новини.LIVE

Священник Володимирського кафедрального патріаршого собору протоієрей Олександр Шмуригін наголосив, що саме у Володимирському соборі Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет упродовж 60 років звершував богослужіння.

Церемонія прощання у Києві. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що 9 березня Патріарх Філарет був госпіталізований. Блаженніший був під наглядом лікарів через загострення хвороб.

Владика усе своє життя боровся на лише за духовність, а й за існування Української православної церкви. Філарет активно працював над перекладом богослужбових книг українською мовою, займався благочинством.

Відхід у небуття Патріарха Філарета сколихнуло українців. Свої співчуття висловив Президент України Володимир Зеленський, а також голова Офісу Президента Кирило Буданов.