Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Києві почалося прощання з Патріархом Філаретом

У Києві почалося прощання з Патріархом Філаретом

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 21:10
У Києві почалося прощання з Патріархом Філаретом
Церемонія прощання. Фото: Новини.LIVE

Увечері 20 березня в Михайлівському соборі Києва почалося прощання з Патріархом Філаретом, який відійшов у вічність сьогодні вдень у віці 97 років. Церемонія триватиме всю ніч, а також увесь день 21 березня, після чого 22 березня мають відбутися відспівування і поховання.

Новини.LIVE відвідали церемонію прощання з Патріархом Філаретом.

Попередньо відомо, що відспівування можливо відбудеться у Володимирському соборі Києва. Водночас остаточного рішення щодо цього ще не озвучено.

Священнослужителі та прихожани прийшли попрощатися з Патріархом. Фото: Новини.LIVE
Священнослужителі прощаються з Патріархом Філаретом. Фото: Новини.LIVE
Церемонія прощання. Фото: Новини.LIVE

Священник Володимирського кафедрального патріаршого собору протоієрей Олександр Шмуригін наголосив, що саме у Володимирському соборі Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет упродовж 60 років звершував богослужіння.

На цей момент підтверджено початок церемонії прощання в Михайлівському соборі та відомо, що вона триватиме до кінця 21 березня.

Церемонія прощання у Києві. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що 9 березня Патріарх Філарет був госпіталізований. Блаженніший був під наглядом лікарів через загострення хвороб. 

Владика усе своє життя боровся на лише за духовність, а й за існування Української православної церкви. Філарет активно працював над перекладом богослужбових книг українською мовою, займався благочинством.

Відхід у небуття Патріарха Філарета сколихнуло українців. Свої співчуття висловив Президент України Володимир Зеленський, а також голова Офісу Президента Кирило Буданов.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації