У Києві почалося прощання з Патріархом Філаретом
Увечері 20 березня в Михайлівському соборі Києва почалося прощання з Патріархом Філаретом, який відійшов у вічність сьогодні вдень у віці 97 років. Церемонія триватиме всю ніч, а також увесь день 21 березня, після чого 22 березня мають відбутися відспівування і поховання.
Новини.LIVE відвідали церемонію прощання з Патріархом Філаретом.
У Михайлівському соборі розпочали церемонію прощання з Філаретом
Попередньо відомо, що відспівування можливо відбудеться у Володимирському соборі Києва. Водночас остаточного рішення щодо цього ще не озвучено.
Священник Володимирського кафедрального патріаршого собору протоієрей Олександр Шмуригін наголосив, що саме у Володимирському соборі Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет упродовж 60 років звершував богослужіння.
На цей момент підтверджено початок церемонії прощання в Михайлівському соборі та відомо, що вона триватиме до кінця 21 березня.
Відомо, що 9 березня Патріарх Філарет був госпіталізований. Блаженніший був під наглядом лікарів через загострення хвороб.
Владика усе своє життя боровся на лише за духовність, а й за існування Української православної церкви. Філарет активно працював над перекладом богослужбових книг українською мовою, займався благочинством.
Відхід у небуття Патріарха Філарета сколихнуло українців. Свої співчуття висловив Президент України Володимир Зеленський, а також голова Офісу Президента Кирило Буданов.
