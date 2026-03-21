Главная Новости дня Зеленский и первая леди попрощались с Патриархом Филаретом

Зеленский и первая леди попрощались с Патриархом Филаретом

Дата публикации 21 марта 2026 11:31
Зеленский и первая леди попрощались с Патриархом Филаретом и его родителями
Елена Зеленская и Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в субботу, 21 марта, попрощались с Патриархом Филаретом в Киеве. Чин погребения состоится завтра.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

Известно, что сегодня запланированы заупокойная литургия и панихида.

Зеленский вместе с первой леди возложили цветы и попрощались с Патриархом Филаретом.

От Михайловского монастыря через Софиевскую площадь до Владимирского кафедрального собора состоится траурная процессия с телом Патриарха. По прибытии во Владимирский собор продолжится отпевание, а затем захоронение.

"Святейший Патриарх Филарет хотел, чтобы место его последнего упокоения было во Владимирском соборе. И он об этом неоднократно говорил. И поэтому, выполняя его волю и пожелания также, церковь совершит это", — подчеркнул архиерей Евстратий Зоря.

Напомним, Патриарх Филарет ушел из жизни 20 марта на 98-м году жизни из-за обострения хронических болезней. Новини.LIVE рассказывали, каким был его жизненный путь.

Впоследствии Зеленский провел разговор с Митрополитом Епифанием. Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью Патриарха Филарета.

Прощание с ним началось 20 марта в Михайловском соборе Киева. Вероятно, чин отпевания состоится во Владимирском соборе.

Владимир Зеленский Киев смерть Елена Зеленская
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
