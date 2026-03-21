Зеленський та перша леді попрощалися із Патріархом Філаретом
Український лідер Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у суботу, 21 березня, попрощалися із Патріархом Філаретом у Києві. Чин поховання відбудеться завтра.
Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.
Відомо, що сьогодні заплановані заупокійна літургія та панахида.
Зеленський разом з першою леді поклали квіти та попрощалися із Патріархом Філаретом.
Від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору відбудеться жалобна процесія з тілом Патріарха. Після прибуття до Володимирського собору продовжиться відспівування, а згодом поховання.
"Святійший Патріарх Філарет хотів, щоб місце його останнього спочинку було у Володимирському соборі. І він про це неодноразово говорив. І тому, виконуючи його волю і побажання також, церква звершить це", — наголосив архієрей Євстратій Зоря.
Нагадаємо, Патріарх Філарет пішов із життя 20 березня на 98-му році життя через загострення хронічних хвороб.
Згодом Зеленський провів розмові з Митрополитом Епіфанієм. Глава держави висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета.
Прощання з ним розпочалося 20 березня у Михайлівському соборі Києва. Ймовірно, чин відспівування відбудеться у Володимирському соборі.
