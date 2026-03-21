Головна Новини дня Зеленський та перша леді попрощалися із Патріархом Філаретом

Зеленський та перша леді попрощалися із Патріархом Філаретом

Дата публікації: 21 березня 2026 11:31
Зеленський та перша леді попрощалися із Патріархом Філаретом
Олена Зеленська та Володимир Зеленський. Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у суботу, 21 березня, попрощалися із Патріархом Філаретом у Києві. Чин поховання відбудеться завтра.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE

Відомо, що сьогодні заплановані заупокійна літургія та панахида.

Зеленський разом з першою леді поклали квіти та попрощалися із Патріархом Філаретом. 

Від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору відбудеться жалобна процесія з тілом Патріарха. Після прибуття до Володимирського собору продовжиться відспівування, а згодом поховання.

"Святійший Патріарх Філарет хотів, щоб місце його останнього спочинку було у Володимирському соборі. І він про це неодноразово говорив. І тому, виконуючи його волю і побажання також, церква звершить це", — наголосив архієрей Євстратій Зоря.

Нагадаємо, Патріарх Філарет пішов із життя 20 березня на 98-му році життя через загострення хронічних хвороб. Новини.LIVE розповідали, яким був його життєвий шлях.

Згодом Зеленський провів розмові з Митрополитом Епіфанієм. Глава держави висловив співчуття через смерть Патріарха Філарета.

Прощання з ним розпочалося 20 березня у Михайлівському соборі Києва. Ймовірно, чин відспівування відбудеться у Володимирському соборі.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
