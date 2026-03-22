Видео

Украинцы прощаются с Патриархом Филаретом: видео церемонии

Украинцы прощаются с Патриархом Филаретом: видео церемонии

Дата публикации 22 марта 2026 10:13
Украинцы прощаются с Патриархом Филаретом: видео церемонии
Прощание с Патриархом Филаретом. Фото: AP

В Киеве в воскресенье, 22 марта, украинцы прощаются с Патриархом Филаретом, который умер 20 марта. Известно, что его похоронят во Владимирском соборе.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

Прощание с Патриархом Филаретом

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе траурное утро началось в 8:30. Службу возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении с епископатом Православной церкви Украины.

Прощання із Патріархом Філаретом у Києві 22 березня
Прощание с Патриархом Филаретом. Фото: Reuters

Во Владимирском соборе готовятся к захоронению. Накануне он был закрыт. Известно, что место для захоронения в самом помещении.

Около 11:00 начнется перенос тела. Траурное шествие отправится от Михайловского монастыря и пройдет через Софийскую площадь — место проведения исторического Объединительного собора 2018 года, который состоялся благодаря принципиальной позиции Филарета. Конечная точка маршрута — Владимирский кафедральный собор.

Прощання із Філаретом у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі
Украинцы прощаются с Патриархом Филаретом. Фото: Reuters

Выбранное место захоронения имеет глубокое символическое значение — именно здесь Патриарх Филарет служил более 60 лет. Кроме того, отсюда он обращался к украинцам. На территории Владимирского собора завершат чин отпевания.

Смерть Патриарха Филарета

20 марта умер Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет из-за обострения хронических болезней. Известно, что он имел государственные ордена и награды.

Украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Митрополитом Епифанием и выразил соболезнования. Он отметил, что смерть Патриарха — это большая потеря.

Церемония прощания с Патриархом началась 20 марта в Михайловском соборе, которую Зеленский посетил вместе с женой.

Впоследствии стало известно, что избран новый Патриарх после смерти Филарета. Им стал архиепископ Сумской Никодим.

Кроме того, на смерть отреагировал госсекретарь США Марко Рубио. Он выразил соболезнования.

Киев смерть Украина похороны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
