Украинцы прощаются с Патриархом Филаретом: видео церемонии

В Киеве в воскресенье, 22 марта, украинцы прощаются с Патриархом Филаретом, который умер 20 марта. Известно, что его похоронят во Владимирском соборе.

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе траурное утро началось в 8:30. Службу возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении с епископатом Православной церкви Украины.

Во Владимирском соборе готовятся к захоронению. Накануне он был закрыт. Известно, что место для захоронения в самом помещении.

Около 11:00 начнется перенос тела. Траурное шествие отправится от Михайловского монастыря и пройдет через Софийскую площадь — место проведения исторического Объединительного собора 2018 года, который состоялся благодаря принципиальной позиции Филарета. Конечная точка маршрута — Владимирский кафедральный собор.

Выбранное место захоронения имеет глубокое символическое значение — именно здесь Патриарх Филарет служил более 60 лет. Кроме того, отсюда он обращался к украинцам. На территории Владимирского собора завершат чин отпевания.

Смерть Патриарха Филарета

20 марта умер Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет из-за обострения хронических болезней. Известно, что он имел государственные ордена и награды.

Украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Митрополитом Епифанием и выразил соболезнования. Он отметил, что смерть Патриарха — это большая потеря.

Церемония прощания с Патриархом началась 20 марта в Михайловском соборе, которую Зеленский посетил вместе с женой.

Впоследствии стало известно, что избран новый Патриарх после смерти Филарета. Им стал архиепископ Сумской Никодим.

Кроме того, на смерть отреагировал госсекретарь США Марко Рубио. Он выразил соболезнования.