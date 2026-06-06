В Польше бушевало торнадо: в сети показали видео

Торнадо в Польше. Фото: кадр из видео

В польском селе Цуднохи Варминско-Мазурского воеводства 5 июня бушевало торнадо. Накануне метеорологические радары фиксировали риск мощных штормов и опасных погодных явлений. В то же время в Национальной службе гидрометеорологии отметили, что реальные масштабы угрозы оказались значительно большими, чем прогнозировалось.

Об этом сообщает RMF24, передает Новини.LIVE.

W ESWD potwierdzono wczorajszy przypadek tornada we wsi Cudnochy.



Tornado zostało zarejestrowane przez Pana Jakuba Malczyka. https://t.co/gmyEKbLHLA pic.twitter.com/XouuU2L5jb - Pietrek Szuster (@retsuz) 6 июня 2026 г.

Торнадо в Польше

Как отметил Петр Шустер из Института метеорологии и водного хозяйства, это явление Европейская база данных основных погодных событий классифицировала как торнадо.

В соцсетях распространили видео, на котором зафиксировано прохождение шторма над городом. На кадрах видно характерную воронку и интенсивные движения воздушных масс.

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Подобные случаи в Польше фиксируются уже не впервые за последние дни. Так, недавно смерч прошел через поселок Бальцажовице в Опольском воеводстве, повредив 18 зданий.

Синоптики предостерегают, что поступление горячих и влажных воздушных масс в ближайшие дни может повысить вероятность сильных штормов и локальных торнадо.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, погода в Украине 7 июня ожидается с осадками и грозами в нескольких областях. При этом температура воздуха будет высокой.

А в апреле сильные штормы охватили значительную часть США, что повлекло угрозу для людей. Наибольшие разрушения понесли отдельные города в центральных штатах.