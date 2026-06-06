Прогноз погоды в Украине на завтра 7 июня от синоптика Натальи Диденко

Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 июня, ожидается с высокой температурой воздуха. Жарче всего будет в южной части страны. В то же время местами прогнозируются осадки и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 7 июня

Днем температура воздуха повысится до +22...+27 °C. Синоптик Диденко отметила, что в западной половине будет свежее.

Погода в Украине 7 июня. Фото: Meteopost

Кратковременные дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных, северных областях, а также в Винницкой области. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

В Киеве температура воздуха ожидается до +23 °C. В течение суток возможны периодические дожди.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 6 июня на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии.

Также синоптики рассказывали, что завтра дожди и грозы накроют часть Украины. Местами температура воздуха повысится до +32 °C.