Прогноз погоды в Украине на завтра 7 июня от синоптика Натальи Диденко

Часть Украины накроют осадки: прогноз синоптика Диденко на завтра
Погода в Украине завтра, 7 июня, ожидается с высокой температурой воздуха. Жарче всего будет в южной части страны. В то же время местами прогнозируются осадки и грозы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Украине на 7 июня
Днем температура воздуха повысится до +22...+27 °C. Синоптик Диденко отметила, что в западной половине будет свежее.
Кратковременные дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных, северных областях, а также в Винницкой области. На остальной территории существенных осадков не предвидится.
В Киеве температура воздуха ожидается до +23 °C. В течение суток возможны периодические дожди.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 6 июня на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии.
Также синоптики рассказывали, что завтра дожди и грозы накроют часть Украины. Местами температура воздуха повысится до +32 °C.