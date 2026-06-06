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Возбужденное состояние Земли: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 13:29
Возбужденное состояние Земли: прогноз магнитных бурь на сегодня
Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

Существенных магнитных бурь в субботу, 6 июня, не ожидается на Земле. В то же время магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность фиксировалась на низком уровне, а на Солнце произошло шесть вспышек класса С, которые практически не имеют влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 6 июня

Геомагнитное поле сегодня будет от умеренного до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с вероятностью вспышек Х.

Солнечная активность на 6 июня:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 61
Магнітні бурі 6 червня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые возникают из-за повышенной солнечной активности. Они могут по-разному влиять на самочувствие людей. Чаще всего во время таких периодов люди жалуются на:

  • головную боль;
  • усталость;
  • сонливость;
  • бессонницу;
  • колебания артериального давления;
  • раздражительность;
  • снижение концентрации.

Особенно чувствительно реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями или повышенной метеочувствительностью.

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Возможное объяснение таких реакций связывают с влиянием изменений магнитного поля на нервную и вегетативную систему, а также на регуляцию сосудистого тонуса. В то же время часть специалистов считает, что значительную роль играет и психологический фактор — ожидание ухудшения самочувствия.

Чтобы легче пережить периоды магнитных бурь, обычно советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать переутомления и уменьшать стрессовые нагрузки.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, в первой половине июня будут периоды повышенной геомагнитной активности.

А погода в Украине 7 июня ожидается с дождями и грозами в нескольких областях. В то же время местами температура воздуха повысится до +32 °C.

космос магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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