Возбужденное состояние Земли: прогноз магнитных бурь на сегодня

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

Существенных магнитных бурь в субботу, 6 июня, не ожидается на Земле. В то же время магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность фиксировалась на низком уровне, а на Солнце произошло шесть вспышек класса С, которые практически не имеют влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 6 июня

Геомагнитное поле сегодня будет от умеренного до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с вероятностью вспышек Х.

Солнечная активность на 6 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 61

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые возникают из-за повышенной солнечной активности. Они могут по-разному влиять на самочувствие людей. Чаще всего во время таких периодов люди жалуются на:

головную боль;

усталость;

сонливость;

бессонницу;

колебания артериального давления;

раздражительность;

снижение концентрации.

Особенно чувствительно реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями или повышенной метеочувствительностью.

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Возможное объяснение таких реакций связывают с влиянием изменений магнитного поля на нервную и вегетативную систему, а также на регуляцию сосудистого тонуса. В то же время часть специалистов считает, что значительную роль играет и психологический фактор — ожидание ухудшения самочувствия.

Чтобы легче пережить периоды магнитных бурь, обычно советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать переутомления и уменьшать стрессовые нагрузки.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, в первой половине июня будут периоды повышенной геомагнитной активности.

А погода в Украине 7 июня ожидается с дождями и грозами в нескольких областях. В то же время местами температура воздуха повысится до +32 °C.