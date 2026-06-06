Возбужденное состояние Земли: прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в субботу, 6 июня, не ожидается на Земле. В то же время магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность фиксировалась на низком уровне, а на Солнце произошло шесть вспышек класса С, которые практически не имеют влияния.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 6 июня
Геомагнитное поле сегодня будет от умеренного до активного уровня. Солнечная активность будет оставаться умеренной с вероятностью вспышек Х.
Солнечная активность на 6 июня:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 61
Влияние магнитных бурь на организм
Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые возникают из-за повышенной солнечной активности. Они могут по-разному влиять на самочувствие людей. Чаще всего во время таких периодов люди жалуются на:
- головную боль;
- усталость;
- сонливость;
- бессонницу;
- колебания артериального давления;
- раздражительность;
- снижение концентрации.
Особенно чувствительно реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями или повышенной метеочувствительностью.
Возможное объяснение таких реакций связывают с влиянием изменений магнитного поля на нервную и вегетативную систему, а также на регуляцию сосудистого тонуса. В то же время часть специалистов считает, что значительную роль играет и психологический фактор — ожидание ухудшения самочувствия.
Чтобы легче пережить периоды магнитных бурь, обычно советуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, избегать переутомления и уменьшать стрессовые нагрузки.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, в первой половине июня будут периоды повышенной геомагнитной активности.
А погода в Украине 7 июня ожидается с дождями и грозами в нескольких областях. В то же время местами температура воздуха повысится до +32 °C.