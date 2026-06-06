Дожди, грозы и жара до +32 °C: погода в Украине на завтра

Люди гуляют по городу во время жары. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 7 июня, дожди и грозы накроют часть регионов Украины. В то же время в большинстве областей сохранится теплая летняя погода, а местами воздух прогреется до +32 °C. Жарче всего будет на востоке, юге и в центральных регионах страны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Meteoprog.

Прогноз погоды на 7 июня от синоптика Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, выходные в Украине будут по-летнему теплыми. В дневные часы температура воздуха составит +22...+27 °C, при этом прохладнее будет в западных областях, а самые высокие температурные показатели ожидаются на юге страны.

Кратковременные дожди и местами грозы прогнозируются в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

В Киеве в течение выходных сохранится теплая погода. В субботу температура воздуха поднимется до +26 °C, а в воскресенье несколько снизится до +23 °C. В то же время в столице в оба дня возможны периодические дожди.

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Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Карта температур/Meteoprog

Прогноз погоды на 7 июня от Meteoprog

По данным синоптиков Meteoprog, в воскресенье, 7 июня, на большей части территории Украины будет преобладать теплая и солнечная погода. В то же время в западных и северных областях атмосферный фронт принесет дожди, грозы и незначительное снижение температуры.

В западных регионах в течение суток ожидаются дожди, местами значительные. Местами возможны грозы и мелкий град. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °C, днем — +18...+23 °C, а на Закарпатье до +26 °C.

На севере страны прогнозируется облачная погода с дождями. Местами, в частности на Киевщине, осадки могут быть интенсивными. Ночью столбики термометров покажут +14...+19 °C, днем воздух прогреется до +24...+29 °C, а на Сумщине — до +31 °C.

В центральных областях будет преобладать переменная облачность. На западе Черкасской и Кировоградской областей возможны дожди с грозами, тогда как в других районах осадков почти не ожидается. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °C, днем — +27...+32 °C, а в отдельных районах Черкасской и Кировоградской областей — +22...+27 °C.

На юге Украины и в Крыму преимущественно сухо. Только в Одесской области днем возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °C, днем — +22...+27 °C, а в Крыму местами будет достигать +27...+32 °C.

В восточных областях сохранится солнечная и сухая погода без осадков. Ночью ожидается +11...+16 °C, а днем воздух прогреется до +27...+32 °C.

Новини.LIVE информировали, что в Украине 6 июня ожидается теплая погода с локальными грозовыми дождями. Днем температура воздуха составит +22...+27 °C, при этом жарче всего будет на юге, а прохладнее всего — на западе. Кратковременные осадки с грозами ожидаются в западных и северных областях, а также в Винницкой области.

Новини.LIVE также писали, что в первой половине июня 2026 года сильных и длительных магнитных бурь не ожидается, однако периоды повышенной геомагнитной активности все же прогнозируют. Наиболее напряженными днями могут стать 11-12 июня, когда возможны магнитные бури умеренного и слабого уровня. В другие даты будет преобладать спокойная или незначительно возмущенная космическая погода.