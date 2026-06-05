Прогноз погоды в Украине на завтра 6 июня от синоптика Натальи Диденко

Люди под дождем. Фото: Новости.LIVE

Погода в Украине завтра, 6 июня, ожидается с высокой температурой воздуха. Кое-где будет жара +27 °C. В то же время местами прогнозируют кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 6 июня

Днем температура воздуха ожидается +22...+27 °C. Свежее будет в западной половине, а жарче всего — в южной.

Погода в Украине 6 июня. Фото: Meteopost

Кратковременные дожди, а иногда с грозами, наиболее вероятны в западных, северных областях и в Винницкой области. На остальной территории без существенных осадков.

Погода в Киеве 6 июня

В столице ожидается +26 °C. Синоптик Диденко отмечает, что возможны периодические дожди.

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Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 5 июня на Земле ожидается мощная магнитная буря высокого класса. Она способна влиять на самочувствие людей.

А погода в Украине сегодня ожидается по-настоящему летней. Местами синоптики прогнозируют ливни и грозы.