Прогноз погоды в Украине на завтра 6 июня от синоптика Натальи Диденко

Синоптик Диденко предупредила о сильной жаре и грозовых дождях завтра
Погода в Украине завтра, 6 июня, ожидается с высокой температурой воздуха. Кое-где будет жара +27 °C. В то же время местами прогнозируют кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Украине на 6 июня
Днем температура воздуха ожидается +22...+27 °C. Свежее будет в западной половине, а жарче всего — в южной.
Кратковременные дожди, а иногда с грозами, наиболее вероятны в западных, северных областях и в Винницкой области. На остальной территории без существенных осадков.
Погода в Киеве 6 июня
В столице ожидается +26 °C. Синоптик Диденко отмечает, что возможны периодические дожди.
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, 5 июня на Земле ожидается мощная магнитная буря высокого класса. Она способна влиять на самочувствие людей.
А погода в Украине сегодня ожидается по-настоящему летней. Местами синоптики прогнозируют ливни и грозы.