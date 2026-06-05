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Главная Новости дня Землю накрыла сильная магнитная буря G3: как спасти здоровье

Землю накрыла сильная магнитная буря G3: как спасти здоровье

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Дата публикации 5 июня 2026 13:54
Землю накрыла сильная магнитная буря G3: как спасти здоровье
Влияние Солнца на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 5 июня, на Земле разыграется мощная магнитная буря высокого класса G3, которая способна ухудшить самочувствие не только метеозависимых, но и даже здоровых людей. Сильный геомагнитный шторм достигнет своего пика в первой половине дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Украину накрыла сегодня мощная магнитная буря

В пятницу, 5 июня, на Земле фиксируют сильную магнитную бурю, которой присвоили высокий уровень мощности G3. В течение последних суток солнечная активность удерживалась на умеренном уровне, а на звезде зафиксировали восемь вспышек класса С, которые обычно не несут угрозы. Однако ученые не исключают появление еще более мощных вспышек самого высокого Х-класса.

Синоптики прогнозируют, что магнитная буря пойдет на спад уже в конце этих суток.

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Прогноз магнитных бурь с 5 по 8 июня. Фото: скриншот

Магнитные бури класса G3 часто становятся причиной внезапных отключений радиосвязи и ощутимых сбоев в функционировании современных энергосистем. Кроме того, резкие изменения геомагнитного поля Земли сбивают природные ориентиры живых организмов, существенно влияя на привычные маршруты сезонных миграций птиц и животных.

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Не меньшую угрозу этот шторм представляет и для здоровья людей. Магнитная буря аналогичной силы способна вызвать слабость, головную боль и обострение хронических недугов у любого.

В такие дни рекомендуется существенно ограничить тяжелые физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и строго придерживаться правильного режима сна. Также облегчить общее состояние поможет регулярное пребывание на свежем воздухе и употребление большого количества чистой питьевой воды.

Новини.LIVE информировали о календаре магнитных бурь на первую половину июня. Синоптики предупреждают, что будет несколько дней с сильными геомагнитными колебаниями.

А 5 июня в большинстве регионов Украины будет царить влажная и теплая летняя погода. Синоптики предупреждают о высокой влажности, которая создаст эффект духоты. Зонтики в этот день не понадобятся только жителям южных областей, где сохранится солнечная погода. Все остальные регионы окажутся под влиянием дождевых облаков, которые принесут кратковременные ливни с грозами, а начнется день с традиционных для этой поры утренних туманов.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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