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Головна Новини дня Землю накрила сильна магнітна буря G3: як врятувати здоров'я

Землю накрила сильна магнітна буря G3: як врятувати здоров'я

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Дата публікації: 5 червня 2026 13:54
Землю накрила сильна магнітна буря G3: як врятувати здоров'я
Вплив Сонця на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 червня, на Землі розіграється потужна магнітна буря високого класу G3, яка здатна погіршити самопочуття не лише метеозалежних, а й навіть здорових людей. Сильний геомагнітний шторм досягне свого піка в першій половині дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Україну накрила сьогодні потужна магнітна буря

У п'ятницю, 5 червня, на Землі фіксують сильну магнітну бурю, якій присвоїли високий рівень потужності G3. Протягом останньої доби сонячна активність утримувалася на помірному рівні, а на зірці зафіксували вісім спалахів класу С, які зазвичай не несуть загрози. Проте вчені не виключають появу ще потужніших спалахів найвищого Х-класу.

Синоптики прогнозують, що магнітна буря піде на спад уже наприкінці цієї доби.

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Прогноз магнітних бур з 5 до 8 червня. Фото: скриншот

Магнітні бурі класу G3 часто стають причиною раптових вимкнень радіозв'язку та відчутних збоїв у функціонуванні сучасних енергосистем. Крім того, різкі зміни геомагнітного поля Землі збивають природні орієнтири живих організмів, суттєво впливаючи на звичні маршрути сезонних міграцій птахів і тварин.

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Не меншу загрозу цей шторм становить і для здоров'я людей. Магнітна буря аналогічної сили здатна викликати слабкість, головний біль та загострення хронічних недуг у будь-кого. 

У такі дні рекомендовано суттєво обмежити важкі фізичні навантаження, уникати стресових ситуацій та суворо дотримуватися правильного режиму сну. Також полегшити загальний стан допоможе регулярне перебування на свіжому повітрі та вживання великої кількості чистої питної води.

Новини.LIVE інформували про календар магнітних бур на першу половину червня. Синоптики застерігають, що буде кілька днів із сильними геомагнітними коливаннями.

А 5 червня в більшості регіонів України пануватиме волога та тепла літня погода. Синоптики попереджають про високу вологість, яка створить ефект духоти. Парасольки цього дня не знадобляться лише мешканцям південних областей, де утримається сонячна погода. Усі інші регіони опиняться під впливом дощових хмар, які принесуть короткочасні зливи з грозами, а розпочнеться день із традиційних для цієї пори ранкових туманів.

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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