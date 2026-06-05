Прогноз погоди на п'ятницю 5 червня: у яких областях пройдуть літні дощі

Злива. Фото: УНІАН

Погода в Україні 5 червня порадує українців справжнім літнім теплом, проте через високу вологість повітря буде доволі парким. За прогнозами синоптиків, дощові хмари оминуть лише південну частину країни та кілька на південному напрямку, тоді як у решті регіонів очікуються локальні зливи з грозами та ранкові тумани.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Укргідрометцентру, а також синоптика Наталки Діденко.

Якою буде погода в Україні 5 червня

П'ятниця принесе в Україну комфортне літнє потепління. Сьогодні, 5 червня, по всій країні переважатиме мінлива хмарність. Нічна температура повітря зафіксується на рівні +12°C...+17°C. У денні години стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +22°C...+27°C, хоча синоптик Наталка Діденко зазначає, що в окремих регіонах максимум становитиме +23°C...+26°C. Найтепліше традиційно буде на півдні України, де повітря прогріється до літніх +28°C.

Температурна карта України 5 червня. Фото: Укргідрометцентр

Уночі невеликі дощі пройдуть на заході та сході, а вдень короткочасні опади, подекуди з грозами, охоплять більшу частину території України. Парасольки не знадобляться лише мешканцям південних областей.

Також суха погода очікується у вузькому коридорі, який тягнеться від Київщини далі на південь.

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Карта опадів на 5 червня. Фото: Метеопост

Окрім опадів, синоптики попереджають про густі ранкові тумани, які місцями опустилися на Закарпатті, Прикарпатті, а також у південних та північно-східних областях. Вітер у цей день буде південно-східним, помірним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Києві 5 червня

У Києві та Київській області 5 червня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Нічний час у столичному регіоні мине без опадів із температурою в межах +12°C...+17°C (безпосередньо в Києві очікується +13°C...+15°C). Удень по області подекуди можливий короткочасний дощ, проте у самому Києві суттєвих опадів чекати не варто. Денна температура в Київській області становитиме +22°C...+27°C, а в столиці повітря прогріється до дуже комфортних +24°C...+25°C.

Як писали уже Новини.LIVE, фахівці прогнозують сильні магнітні бурі сьогодні, 5 червня. Через потужний спалах класу Х будуть суттєві геомагнітні зміни, які відчують на собі метеозалежні та літні люди.

Також уже відомий детальний календар магнітних бур на першу половину червня. Фахівці назвали дати, коли будуть сильні коливання.

Тим часом метеорологи відповіли, чи буде в Україні це літо спекотним. За їх прогнозами, аномальної спеки не буде, температура підійметься в межах кліматичних норм.