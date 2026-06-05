Прогноз погоды на пятницу 5 июня: в каких областях пройдут летние дожди

Ливень. Фото: УНИАН

Погода в Украине 5 июня порадует украинцев настоящим летним теплом, однако из-за высокой влажности воздуха будет довольно парким. По прогнозам синоптиков, дождевые облака обойдут лишь южную часть страны и несколько на южном направлении, тогда как в остальных регионах ожидаются локальные ливни с грозами и утренние туманы.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, а также синоптика Наталки Диденко.

Какой будет погода в Украине 5 июня

Пятница принесет в Украину комфортное летнее потепление. Сегодня, 5 июня, по всей стране будет преобладать переменная облачность. Ночная температура воздуха зафиксируется на уровне +12°C...+17°C. В дневные часы столбики термометров в большинстве областей покажут +22°C...+27°C, хотя синоптик Наталья Диденко отмечает, что в отдельных регионах максимум составит +23°C...+26°C. Теплее всего традиционно будет на юге Украины, где воздух прогреется до летних +28°C.

Температурная карта Украины 5 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ночью небольшие дожди пройдут на западе и востоке, а днем кратковременные осадки, местами с грозами, охватят большую часть территории Украины. Зонтики не понадобятся только жителям южных областей.

Также сухая погода ожидается в узком коридоре, который тянется от Киевщины дальше на юг.

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Карта осадков на 5 июня. Фото: Метеопост

Кроме осадков, синоптики предупреждают о густых утренних туманах, которые местами опустились на Закарпатье, Прикарпатье, а также в южных и северо-восточных областях. Ветер в этот день будет юго-восточным, умеренным, со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Киеве 5 июня

В Киеве и Киевской области 5 июня прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночное время в столичном регионе пройдет без осадков с температурой в пределах +12°C...+17°C (непосредственно в Киеве ожидается +13°C...+15°C). Днем по области местами возможен кратковременный дождь, однако в самом Киеве существенных осадков ждать не стоит. Дневная температура в Киевской области составит +22°C...+27°C, а в столице воздух прогреется до очень комфортных +24°C...+25°C.

Как писали уже Новини.LIVE, специалисты прогнозируют сильные магнитные бури сегодня, 5 июня. Из-за мощной вспышки класса Х будут существенные геомагнитные изменения, которые ощутят на себе метеозависимые и пожилые люди.

Также уже известен подробный календарь магнитных бурь на первую половину июня. Специалисты назвали даты, когда будут сильные колебания.

Тем временем метеорологи ответили, будет ли в Украине это лето жарким. По их прогнозам, аномальной жары не будет, температура поднимется в пределах климатических норм.