Прогноз погоди в Україні на завтра 6 червня від синоптика Наталки Діденко

Синоптик Діденко попередила про сильну спеку та грозові дощі завтра
Погода в Україні завтра, 6 червня, очікується з високою температурою повітря. Подекуди буде спека +27 °C. Водночас місцями прогнозують короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 6 червня
Вдень температура повітря очікується +22...+27 °C. Свіжіше буде у західній половині, а найспекотніше — у південній.
Короткочасні дощі, а подекуди з грозами, найбільш ймовірні у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території без істотних опадів.
Погода в Києві 6 червня
У столиці очікується +26 °C. Синоптик Діденко зазначає, що можливі періодичні дощі.
Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 5 червня на Землі очікується потужна магнітна буря високого класу. Вона здатна впливати на самопочуття людей.
А погода в Україні сьогодні очікується по-справжньому літньою. Місцями синоптики прогнозують зливи та грози.