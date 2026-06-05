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Головна Новини дня Синоптик Діденко попередила про сильну спеку та грозові дощі завтра

Синоптик Діденко попередила про сильну спеку та грозові дощі завтра

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Дата публікації: 5 червня 2026 15:12
Прогноз погоди в Україні на завтра 6 червня від синоптика Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 6 червня, очікується з високою температурою повітря. Подекуди буде спека +27 °C. Водночас місцями прогнозують короткочасні дощі з грозами. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня

Вдень температура повітря очікується +22...+27 °C. Свіжіше буде у західній половині, а найспекотніше — у південній. 

Прогноз погоди в Україні на 6 червня
Погода в Україні 6 червня. Фото: Meteopost

Короткочасні дощі, а подекуди з грозами, найбільш ймовірні у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території без істотних опадів. 

Погода в Києві 6 червня

У столиці очікується +26 °C. Синоптик Діденко зазначає, що можливі періодичні дощі

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 5 червня на Землі очікується потужна магнітна буря високого класу. Вона здатна впливати на самопочуття людей.

А погода в Україні сьогодні очікується по-справжньому літньою. Місцями синоптики прогнозують зливи та грози. 

погода Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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