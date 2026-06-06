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Головна Новини дня Дощі, грози та спека до +32 °C: погода в Україні на завтра

Дощі, грози та спека до +32 °C: погода в Україні на завтра

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Дата публікації: 6 червня 2026 08:00
Дощі, грози та спека до +32 °C: погода в Україні на завтра
Люди гуляють містом під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 7 червня, дощі та грози накриють частину регіонів України. Водночас у більшості областей збережеться тепла літня погода, а подекуди повітря прогріється до +32 °C. Найспекотніше буде на сході, півдні та в центральних регіонах країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Meteoprog.

Прогноз погоди на 7 червня від синоптика Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вихідні в Україні будуть по-літньому теплими. У денні години температура повітря становитиме +22…+27 °C, при цьому прохолодніше буде у західних областях, а найвищі температурні показники очікуються на півдні країни.

Короткочасні дощі та місцями грози прогнозуються у західних і північних областях, а також на Вінниччині. На решті території України істотних опадів не передбачається.

У Києві впродовж вихідних збережеться тепла погода. У суботу температура повітря підніметься до +26 °C, а в неділю дещо знизиться до +23 °C. Водночас у столиці в обидва дні можливі періодичні дощі.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook
Погода в Україні на 7 червня
Карта температур/Meteoprog

Прогноз погоди на 7 червня від Meteoprog

За даними синоптиків Meteoprog, у неділю, 7 червня, на більшій частині території України переважатиме тепла та сонячна погода. Водночас у західних і північних областях атмосферний фронт принесе дощі, грози та незначне зниження температури.

У західних регіонах протягом доби очікуються дощі, місцями значні. Подекуди можливі грози та дрібний град. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °C, вдень — +18…+23 °C, а на Закарпатті до +26 °C.

На півночі країни прогнозується хмарна погода з дощами. Місцями, зокрема на Київщині, опади можуть бути інтенсивними. Вночі стовпчики термометрів покажуть +14…+19 °C, вдень повітря прогріється до +24…+29 °C, а на Сумщині — до +31 °C.

У центральних областях переважатиме мінлива хмарність. На заході Черкащини та Кіровоградщини можливі дощі з грозами, тоді як в інших районах опадів майже не очікується. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °C, вдень — +27…+32 °C, а в окремих районах Черкаської та Кіровоградської областей — +22…+27 °C.

На півдні України та в Криму переважно сухо. Лише на Одещині вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °C, вдень — +22…+27 °C, а в Криму місцями сягатиме +27…+32 °C.

У східних областях утримається сонячна та суха погода без опадів. Вночі очікується +11…+16 °C, а вдень повітря прогріється до +27…+32 °C.

Новини.LIVE інформували, що в Україні 6 червня очікується тепла погода з локальними грозовими дощами. Вдень температура повітря становитиме +22…+27 °C, при цьому найспекотніше буде на півдні, а прохолодніше — на заході. Короткочасні опади з грозами очікуються у західних і північних областях, а також на Вінниччині.

Новини.LIVE також писали, що у першій половині червня 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується, однак періоди підвищеної геомагнітної активності все ж прогнозують. Найбільш напруженими днями можуть стати 11–12 червня, коли можливі магнітні бурі помірного та слабкого рівня. В інші дати переважатиме спокійна або незначно збурена космічна погода.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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