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Головна Новини дня Збуджений стан Землі: прогноз магнітних бур на сьогодні

Збуджений стан Землі: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 13:29
Збуджений стан Землі: прогноз магнітних бур на сьогодні
Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

Суттєвих магнітних бур у суботу, 6 червня, не очікуються не Землі. Водночас магнітосфера Землі буде у збудженому стані. За останню добу сонячна активність фіксувалася на низькому рівні, а на Сонці сталося шість спалахів класу С, які практично не мають впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 6 червня

Геомагнітне поле сьогодні буде від помірного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною з ймовірністю спалахів Х.

Сонячна активність на 6 червня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 61
Магнітні бурі 6 червня
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які виникають через підвищену сонячну активність. Вони можуть по-різному впливати на самопочуття людей. Найчастіше під час таких періодів люди скаржаться на:

  • головний біль;
  • втому;
  • сонливість;
  • безсоння;
  • коливання артеріального тиску;
  • дратівливість;
  • зниження концентрації.

Особливо чутливо реагують люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами або підвищеною метеочутливістю.

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Можливе пояснення таких реакцій пов’язують із впливом змін магнітного поля на нервову та вегетативну систему, а також на регуляцію судинного тонусу. Водночас частина фахівців вважає, що значну роль відіграє і психологічний фактор — очікування погіршення самопочуття.

Щоб легше пережити періоди магнітних бур, зазвичай радять дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, уникати перевтоми та зменшувати стресові навантаження.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, у першій половині червня будуть періоди підвищеної геомагнітної активності

А погода в Україні 7 червня очікується з дощами та грозами у декількох областях. Водночас подекуди температура повітря підвищиться до +32 °C.

космос магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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