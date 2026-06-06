Прогноз погоди в Україні на завтра 7 червня від синоптика Наталки Діденко

Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 7 червня, очікується з високою температурою повітря. Найспекотніше буде у південній частині країни. Водночас місцями прогнозуються опади та грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 7 червня

Вдень температура повітря підвищиться до +22...+27 °C. Синоптик Діденко зазначила, що у західній половині буде свіжіше.

Погода в Україні 7 червня. Фото: Meteopost

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, найбільш ймовірні в західних, північних областях, а також на Вінниччині. На решті території істотних опадів не передбачається.

У Києві температура повітря очікується до +23 °C. Упродовж доби можливі періодичні дощі.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, 6 червня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас магнітосфера перебуває у збудженому стані.

Також синоптики розповідали, що завтра дощі та грози накриють частину України. Місцями температура повітря підвищиться до +32 °C.