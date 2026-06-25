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Главная Новости дня Жара будет чередоваться с грозами: прогноз погоды на июль

Жара будет чередоваться с грозами: прогноз погоды на июль

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 13:03
Прогноз погоды на месяц: какая будет температура в июле
Люди летом на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Июль в Украине обещает быть по-настоящему летним. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, в течение месяца будет преобладать теплая, а местами и жаркая погода. В то же время почти каждую неделю атмосферные фронты будут приносить кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EaseWeather.

Синоптики прогнозируют жару до +33 °C

Согласно прогнозу сервиса EaseWeather, в большинстве регионов дневная температура воздуха в течение июля будет колебаться от +26 до +31 градуса, а в отдельные дни может достигать +33°C. Ночью столбики термометров в основном будут показывать +15...+19°C.

Самый жаркий период ожидается в середине месяца, когда температура в течение нескольких дней подряд будет держаться на уровне около +30...+31°C.

погода
Прогноз погоды на июль в Украине. Фото: скриншот

Несмотря на летнюю жару, июль не обойдётся без осадков. Чаще всего прогнозируются кратковременные дожди и грозы, которые будут сменяться солнечной погодой. Наиболее интенсивные осадки, по предварительным расчетам, возможны примерно 7, 18, 22 и 30 июля. В остальные дни дожди, если и будут выпадать, будут преимущественно слабыми или кратковременными.

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В то же время солнечных дней в июле будет больше, чем пасмурных. Значительную часть месяца будет сохраняться переменная облачность или ясное небо, что создаст комфортные условия для отдыха и работы на открытом воздухе.

Какая будет погода в крупных городах

По прогнозу, средняя максимальная температура воздуха днём составит:

  • Киев — около +28 °C;
  • Харьков — +29 °C;
  • Днепр — +31 °C;
  • южные районы Украины — местами до +33°C.

Это свидетельствует о том, что самая жаркая погода традиционно ожидается на юге и востоке страны, тогда как в центральных и северных областях температура будет несколько ниже.

В сервисе EaseWeather отмечают, что долгосрочный прогноз на июль составлен на основе анализа многолетних климатических данных, а не оперативных моделей прогнозирования. Из-за этого погодные условия могут меняться, поэтому ближе к конкретной дате стоит следить за краткосрочными прогнозами, которые обладают более высокой точностью.

Как писали Новини.LIVE, сегодня, 25 июня, в Украине прогнозируются жара. Теплее всего будет на юго-западе. Там столбик термометра поднимется до +32°C.

Кроме того, Новини.LIVE писали о жаре в Европе. Там прогнозируют до +45 градусов. Такая жара может продержаться до начала июля.

погода прогноз погоды июль
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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