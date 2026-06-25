Гидрометцентр сегодня прогнозирует летнюю жару в Украине

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 25 июня. В этот день будет преимущественно теплая и летняя погода, но местами возможны осадки. При этом синоптики предупреждают, что волна жары в ближайшие дни охватит большую часть континента.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз синоптика Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, сильная жара, которая уже охватила запад Европы, в конце недели и в начале следующей распространится почти на весь континент. Раскаленный воздух из Африки будет постепенно продвигаться дальше по Европе, повышая температуру.

Первыми в Украине повышение температуры ощутят западные области, однако ближе к выходным жара усилится по всей стране.

На 25 июня Диденко прогнозирует днем +24…+29 °C, на юге и в Закарпатье +27…+31 °C, а местами до +32 °C. В Киеве ожидается +26…+27 °C, возможны локальные дожди и грозы.

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Также, по ее словам, на севере, востоке и в центральных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, тогда как на юге и западе будет преимущественно сухо.

Прогноз Украинского гидрометеорологического центра

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 25 июня в Украине ожидается переменная облачность без существенных осадков в большинстве регионов.

Лишь в северных, восточных областях и в Крыму днем возможны местами небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составляла +15…+20 °C, днем будет +24…+29 °C, а на юго-западе страны местами до +32 °C.

Прогноз погоды на завтра, 25 июня. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Новини.LIVE сообщали, что во Франции из-за аномальной жары, которая устанавливает температурные рекорды, ввели запрет на употребление алкоголя во время публичных мероприятий, в частности музыкальных фестивалей. Ограничение распространяется на все официальные уличные мероприятия.

Новини.LIVE сообщали, что раскаленный воздух из Африки, который уже вызвал температурный коллапс в ряде европейских стран и установил новые погодные рекорды с показателями свыше +43 °C, движется в сторону Украины. Начиная с субботы, 27 июня, этот антициклон принесет сильную жару.