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Главная Новости дня Местами температура поднимется выше +30 °С: прогноз от синоптика Диденко

Местами температура поднимется выше +30 °С: прогноз от синоптика Диденко

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Дата публикации 20 июня 2026 14:57
Прогноз погоды в Украине на завтра 21 июня от синоптика Натальи Диденко
Мужчина пьет воду в жаркую погоду. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Погода в Украине завтра, 21 июня, обещает быть жаркой. Местами температура воздуха поднимется до +32 °С. В то же время вечером в некоторых областях возможны небольшие осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на завтра, 21 июня

Диденко напомнила, что завтра день летнего солнцестояния. Температура воздуха в течение дня составит +25...+29 °С, в западной части и на юго-западе +27...+32 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 червня
Погода в Украине 21 июня. Фото: Meteopost

"Тридцаток" в Украине из-за частых сообщений о западноевропейской жаре бояться не стоит. Действительно, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара, например, на следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 °С", — отмечает синоптик.

Погода в країнах Західної Європи
Жара в странах Западной Европы. Фото: Wetteronline

По её словам, в Украине не предвидится невыносимой жары, а лишь приемлемые летние температуры.

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В целом повсеместно будет преобладать сухая солнечная погода, но вечером возможны дожди на крайнем западе.

Погода в Киеве 21 июня

В столице ожидается солнечная погода без осадков. Днем температура воздуха составит до +26 °С.

Как писали Новини.LIVE, на Земле 20 июня существенных магнитных бурь не ожидается. В то же время за последние сутки на Солнце произошло десять вспышек.

А в странах Западной Европы прогнозируется аномальная жара. Местами температура воздуха повысится до +45 °C.

погода Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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