Магнитные бури 20 июня — для метеозависимых людей опасности нет

Ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Фото: Pexeles, коллаж: Новини.LIVE

На Земле в субботу, 20 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. Хотя за последние сутки на Солнце произошло десять вспышек, они не оказывают существенного влияния на Землю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури на 20 июня

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За это время на Солнце произошло восемь вспышек класса В и две вспышки класса С, которые существенно не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность останется низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 20 июня

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 15%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 14.

Влияние геомагнитных бурь на самочувствие

Медицинские наблюдения показывают, что в периоды повышенной солнечной активности следует более внимательно относиться к режиму отдыха, избегать чрезмерных нагрузок и поддерживать водный баланс организма.

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В противном случае возможны головная боль, головокружение и слабость, повышенная усталость, нарушение сна и раздражительность.

Как писали Новини.LIVE, 20 июня Гидрометецентр предупредил об осадках в Украине. Несмотря на то, что температура воздуха поднимется до +30 °С, местами пройдут дожди с грозами.

В то же время мы писали, что Европу накроет аномальная жара. В некоторых регионах температура воздуха может подняться до +45 °C. Жарче всего будет в Испании, Португалии и Франции.