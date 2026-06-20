Магнітні бурі 20 червня — небезпеки для метеозалежних немає

Погіршене самопочуття під час магнітних бур. Фото: Pexeles, колаж: Новини.LIVE

На Землі у суботу, 20 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Хоч і упродовж останньої доби на Сонці були десять спалахів, але вони суттєво не впливають на Землю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі на 20 червня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За цей час на Сонці відбулися вісім спалахів класу В та два спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю.

Очікується, що в суботу геомагнітне поле від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 20 червня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 14.

Вплив на магнітних бур на самопочуття

Медичні спостереження свідчать, що в періоди підвищеної сонячної активності варто уважніше ставитися до режиму відпочинку, уникати надмірних навантажень і підтримувати водний баланс організму.

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В іншому випадку можливий головний біль, запаморочення та слабкість, підвищена втома, порушення сну та дратівливість.

Як писали Новини.LIVE, 20 червня Гідрометцентр попередив про опади в Україні. Попри те, що температура повітря підніметься до +30 °С, подекуди пройдуть дощі з грозами.

Водночас ми писали, що Європу накриє аномальна спека. У деяких регіонах температура повітря може піднятися до +45 °C. Найспекотніше буде в Іспанії, Португалії та Франції.