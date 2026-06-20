Магнітні бурі 20 червня — небезпеки для метеозалежних немає

Спалахи та плями на Сонці: прогноз магнітних бур сьогодні
На Землі у суботу, 20 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Хоч і упродовж останньої доби на Сонці були десять спалахів, але вони суттєво не впливають на Землю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.
Магнітні бурі на 20 червня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За цей час на Сонці відбулися вісім спалахів класу В та два спалахи класу С, які суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що в суботу геомагнітне поле від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 20 червня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 14.
Вплив на магнітних бур на самопочуття
Медичні спостереження свідчать, що в періоди підвищеної сонячної активності варто уважніше ставитися до режиму відпочинку, уникати надмірних навантажень і підтримувати водний баланс організму.
В іншому випадку можливий головний біль, запаморочення та слабкість, підвищена втома, порушення сну та дратівливість.
Як писали Новини.LIVE, 20 червня Гідрометцентр попередив про опади в Україні. Попри те, що температура повітря підніметься до +30 °С, подекуди пройдуть дощі з грозами.
Водночас ми писали, що Європу накриє аномальна спека. У деяких регіонах температура повітря може піднятися до +45 °C. Найспекотніше буде в Іспанії, Португалії та Франції.