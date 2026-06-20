Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про опади в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про опади в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 05:25
Гідрометцентр попередив про опади в Україні сьогодні
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 20 червня, повідомили синоптики. В цей день очікується тепла погода, місцями буде до +30 °С, але подекуди пройдуть дощі з грозами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 20 червня
 Карта температури повітря в Європі на 23 червня/Діденко

Погода в Україні на согодны від Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 20–21 червня в Україні встановиться справжня літня погода. Температура повітря вдень становитиме +25…+29 °C, а в західних і південно-західних областях підніматиметься до +27…+32 °C.

Водночас, за її словами, не варто побоюватися повідомлень про температуру понад +30 °C, які часто звучать на тлі спеки в Західній Європі. У країнах на заході континенту, зокрема в Іспанії, Португалії та Франції, наступного тижня прогнозують екстремальні температури понад +40 °C. Україна ж, як зазначається, залишатиметься в межах значно м’якшого літнього тепла, без критичних значень.

Щодо опадів, то 20 червня дощі з грозами ймовірні у смузі від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини. На решті території істотних опадів не очікується.

Читайте також:

У Києві на вихідні прогнозується комфортна погода без опадів із температурою близько +26 °C, що сприятиме прогулянкам і відпочинку на свіжому повітрі.

Прогноз погоди на 20 червня
Погода в Україні на 20 червня. Карта: Укргідрометцентр

Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 20 червня по Україні прогнозується мінлива хмарність. Опади очікуються лише місцями — на північному сході, а також в Одеській і Вінницькій областях, де можливі короткочасні дощі.

Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становила +13…+18 °C, удень буде +23…+28 °C. У південно-західних регіонах буде тепліше: вночі +15…+20 °C, вдень до +25…+30 °C.

Новини.LIVE інформували, що 20 червня в Україні переважатиме тепла погода. У більшості регіонів істотних опадів не очікується, однак місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень у деяких областях підніметься до +30 °С.

Новини.LIVE також писали, що за прогнозами синоптика, 20 червня у низці центральних і східних областей, зокрема від Вінниччини до Харківщини, прогнозуються дощі з можливими грозами. На заході та південному заході країни температура повітря підніматиметься до +32 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації