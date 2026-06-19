Прогноз погоди на 20 червня від синоптикині Діденко

Завтра — до +32 °С: Діденко назвала регіони, де буде спекотно
У суботу, 20-го червня, впродовж смуги від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини очікуються дощі. Місцями можливі грози. На решті території без істотних опадів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
У деяких регіонах 20 червня пройдуть дощі
Діденко зазначила, що погода вже буде літньою.
За прогнозом синоптикині, впродовж 20-21 червня температура повітря становитиме протягом дня +25...+29 градусів. А у західній частині та на південному заході України +27...+32 градуси.
"Тридцяток" в Україні через часті повідомлення про західноєвропейську спеку не варто боятися. Справді, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека, наприклад, на наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів", — зазначила вона.
Проте Україні вдасться уникнути цієї спеки.
"У нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде", — додала Діденко.
У Києві 20 червня повітря прогріється до +26 градусів.
Як повідомляли Новини.LIVE, Європу найближчим часом накриє спека до +45 градусів. Над Західною Європою формується "тепловий купол". Таке явище може бути до кінця червня, а то і довше.
Також Новини.LIVE публікували прогноз магнітних бур на 19 червня. На Сонці зафіксовано 16 плям. Проте сонячна активність залишатиметься низькою.