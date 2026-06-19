Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Завтра — до +32 °С: Діденко назвала регіони, де буде спекотно

Завтра — до +32 °С: Діденко назвала регіони, де буде спекотно

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 14:49
Прогноз погоди на 20 червня від синоптикині Діденко
Люди на вулиці в спеку. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 20-го червня, впродовж смуги від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини очікуються дощі. Місцями можливі грози. На решті території без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Реклама

У деяких регіонах 20 червня пройдуть дощі

Діденко зазначила, що погода вже буде літньою.

За прогнозом синоптикині, впродовж 20-21 червня температура повітря становитиме протягом дня +25...+29 градусів. А у західній частині та на південному заході України +27...+32 градуси.

Реклама

"Тридцяток" в Україні через часті повідомлення про західноєвропейську спеку не варто боятися. Справді, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека, наприклад, на наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів", — зазначила вона.

Читайте також:
Реклама

Проте Україні вдасться уникнути цієї спеки.

"У нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде", — додала Діденко.

Реклама

У Києві 20 червня повітря прогріється до +26 градусів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Європу найближчим часом накриє спека до +45 градусів. Над Західною Європою формується "тепловий купол". Таке явище може бути до кінця червня, а то і довше.

Реклама

Також Новини.LIVE публікували прогноз магнітних бур на 19 червня. На Сонці зафіксовано 16 плям. Проте сонячна активність залишатиметься низькою.

Наталка Діденко погода в Україні дощі із грозами
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації