Прогноз погоди на 20 червня від синоптикині Діденко

Люди на вулиці в спеку. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 20-го червня, впродовж смуги від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини очікуються дощі. Місцями можливі грози. На решті території без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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У деяких регіонах 20 червня пройдуть дощі

Діденко зазначила, що погода вже буде літньою.

За прогнозом синоптикині, впродовж 20-21 червня температура повітря становитиме протягом дня +25...+29 градусів. А у західній частині та на південному заході України +27...+32 градуси.

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"Тридцяток" в Україні через часті повідомлення про західноєвропейську спеку не варто боятися. Справді, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека, наприклад, на наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів", — зазначила вона.

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Проте Україні вдасться уникнути цієї спеки.

"У нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде", — додала Діденко.

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У Києві 20 червня повітря прогріється до +26 градусів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Європу найближчим часом накриє спека до +45 градусів. Над Західною Європою формується "тепловий купол". Таке явище може бути до кінця червня, а то і довше.

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Також Новини.LIVE публікували прогноз магнітних бур на 19 червня. На Сонці зафіксовано 16 плям. Проте сонячна активність залишатиметься низькою.