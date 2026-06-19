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Главная Новости дня Завтра — до +32 °С: Диденко назвала регионы, где будет жарко

Завтра — до +32 °С: Диденко назвала регионы, где будет жарко

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 14:49
Прогноз погоды на 20 июня от синоптика Диденко
Люди на улице в жару. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 20 июня, на территории от Винницкой области через Черкасскую и Полтавскую области до Харьковской области ожидаются дожди. Местами возможны грозы. На остальной территории осадков не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

В некоторых регионах 20 июня пройдут дожди

Диденко отметила, что погода уже будет летней.

По прогнозу синоптика, 20-21 июня температура воздуха в течение дня составит +25...+29 градусов. А в западной части и на юго-западе Украины +27...+32 градуса.

"Тридцать" в Украине из-за частых сообщений о западноевропейской жаре бояться не стоит. Действительно, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара, например, на следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов", — отметила она.

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Однако Украине удастся избежать этой жары.

"У нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть и будет +30 с небольшим, но до +40 не дойдет"— добавила Диденко.

В Киеве 20 июня воздух прогреется до +26 градусов.

Как сообщали Новини.LIVE, в ближайшее время Европу накроет жара до +45 градусов. Над Западной Европой формируется "тепловой купол". Такое явление может сохраняться до конца июня, а то и дольше.

Также Новини.LIVE публиковали прогноз магнитных бурь на 19 июня. На Солнце зафиксировано 16 пятен. Однако солнечная активность будет оставаться низкой.

Наталка Диденко погода в Украине дожди с грозами
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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