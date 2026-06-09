Россия может перехватывать дроны ВСУ и наводить их на ЕС: Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский предложил европейским партнерам поучиться у украинской экспертной группы как противодействовать дронам и предоставить специальный ускоренный механизм "дронзил" для защиты их воздушного пространства от гибридных атак России. Он добавил, что дронами Кремль хочет спровоцировать внутреннее напряжение в ЕС из-за инцидентов с БпЛА над странами Балтии.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии, передает Новини.LIVE.

Украина предлагает Европе обучение противодействию БпЛА

Кремль пытается использовать беспилотную авиацию как инструмент для дестабилизации взаимоотношений и разжигания споров внутри Европейского Союза. По словам Президента Владимира Зеленского, Москва прибегает к подобным манипуляциям в моменты, когда Силы обороны атакуют военные объекты на территории России.

Российские системы РЭБ способны перехватывать управление и корректировать курс отдельных украинских БпЛА, и таким образом перенаправлять их в воздушное пространство соседних государств.

Искусственно созданное появление беспилотников в небе над Латвией, Литвой или Эстонией имеет целью именно эскалацию отношений между союзниками.

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"Когда появляется украинский дрон, мы понимаем, что они могут менять курс наших дронов. Это не массово. Мы понимаем, что такие случаи были единичны благодаря системам радиоэлектронной борьбы", — пояснил Зеленский.

Для эффективной нейтрализации этой угрозы Киев предлагает европейским партнерам ввести так называемый "дронзил". Это формат взаимодействия по ускоренной процедуре. Президент подчеркнул, что эта инициатива не ограничивается банальными контрактами по покупке или продаже техники, а предусматривает значительно более широкий спектр стратегически важных решений по безопасности.

"Мы уже имеем опыт такой работы со странами Ближнего Востока. Мы отправили свои экспертные группы, они научили, показали, что делать, и это достаточно быстрые и сильные решения. Мы сделали это на Ближнем Востоке, и это сработало", — рассказал Владимир Зеленский.

В то же время президент отметил, что Украина не прекратит атак по России. Он отметил, что ВСУ будут отвечать зеркально.

"Прежде всего Украина будет продолжать отвечать на любые удары Российской Федерации и применять свои справедливые дальнобойные санкции", - подчеркнул глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает развивать отечественный ВПК. Новое средство ПВО под названием LITAVR пополнило арсенал Силы беспилотных систем Украины. Созданный компанией F-Drones перехватчик может догонять и сбивать воздушные объекты противника на скорости до 350 км/ч.

Недавно произошел инцидент с попаданием украинского дрона на территорию других стран. Так спикер МИД Георгий Тихий извинился перед Грецией за беспилотник Magura V5, который обнаружили в Ионическом море возле острова Лефкада. Чиновник пояснил, что появление украинского морского дрона в греческих водах стало следствием обстоятельств, вызванных российской агрессией.

Тем временем Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Лидеры обсудили поставки истребителей Gripen, усиление украинской ПВО и поддержку евроинтеграции Украины.