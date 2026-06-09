Росія може перехоплювати дрони ЗСУ і наводити їх на ЄС: Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський запропонував європейським партнерам повчитися в української експертної групи як протидіяти дронам та надати спеціальний прискорений механізм "дронзіл" для захисту їхнього повітряного простору від гібридних атак Росії. Він додав, що дронами Кремль хоче спровокувати внутрішню напругу в ЄС через інциденти з БпЛА над країнами Балтії.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Естонії, передає Новини.LIVE.

Україна пропонує Європі навчання протидії БпЛА

Кремль намагається використати безпілотну авіацію як інструмент для дестабілізації взаємин та розпалювання суперечок усередині Європейського Союзу. За словами Президента Володимира Зеленського, Москва вдається до подібних маніпуляцій у моменти, коли Сили оборони атакують військові об'єкти на території Росії.

Російські системи РЕБ здатні перехоплювати управління та коригувати курс окремих українських БпЛА, і таким чином перенаправляти їх у повітряний простір сусідніх держав.

Штучно створена поява безпілотників у небі над Латвією, Литвою чи Естонією має на меті саме ескалацію відносин між союзниками.

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"Коли з'являється український дрон, ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів. Це не масово. Ми розуміємо, що такі випадки були поодинокі завдяки системам радіоелектронної боротьби", — пояснив Зеленський.

Для ефективної нейтралізації цієї загрози Київ пропонує європейським партнерам запровадити так званий "дронзіл". Це формат взаємодії за прискореною процедурою. Президент підкреслив, що ця ініціатива не обмежується банальними контрактами з купівлі чи продажу техніки, а передбачає значно ширший спектр стратегічно важливих безпекових рішень.

"Ми вже маємо досвід такої роботи з країнами Близького Сходу. Ми відправили свої експертні групи, они навчили, показали, що робити, і це достатньо швидкі і сильні рішення. Ми зробили це в Близькому Сході, і це спрацювало", — розповів Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що Україна не припинить атак по Росії. Він зазначив, що ЗСУ відповідатимуть дзеркально.

"Предусім Україна буде продовжувати відповідати на будь-які удари Російської Федерації і застосовувати свої справедливі дальнобійні санкції", — наголосив глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує розвивати вітчизняний ВПК. Новий засіб ППО під назвою LITAVR поповнив арсенал Сили безпілотних систем України. Створений компанією F-Drones перехоплювач може наздоганяти та збивати повітряні об'єкти противника на швидкості до 350 км/год.

Нещодавно стався інцидент з потраплянням українського дрона на територію інших країн. Так речник МЗС Георгій Тихий перепросив у Греції за безпілотник Magura V5, який виявили в Іонічному морі біля острова Лефкада. Посадовець пояснив, що поява українського морського дрона в грецьких водах стала наслідком обставин, спричинених російською агресією.

Тим часом Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Лідери обговорили постачання винищувачів Gripen, посилення української ППО та підтримку євроінтеграції України.