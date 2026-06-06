Морський дрон Magura V5 у Греції: Україна перепросила за інцидент

Magura V5. Фото: АрміяInform

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий перепросив у Греції за інцидент, повʼязаний із українським морським дроном Magura V5 у водах біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Він пояснив, що це сталося внаслідок обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України.

Про це Георгій Тихий написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Український дрон у Греції

"У зв’язку з інцидентом, пов’язаним із виявленням морського дрона поблизу грецького острова Лефкада, українська сторона висловлює вдячність Греції та грецькому народу за їхню незмінну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Україна високо цінує дружні відносини з Грецією", — наголосив Тихий.

Він підкреслив, що на тлі актуальних загроз міжнародній і регіональній безпеці, зокрема у морській сфері та через діяльність російського "тіньового флоту", які однаково турбують і Грецію, і Україну, наша держава залишається відданою нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки. Водночас Україна зацікавлена в тому, щоб у майбутньому запобігати подібним інцидентам.

Українська сторона висловила пробачення за інцидент пояснивши, що він став наслідком обставин, спричинених російською агресією проти України.

Читайте також:

За словами Тихого, у Києві переконані, що цей інцидент, як і аналогічні випадки в інших регіонах, свідчить, що триваюча російська агресія проти України несе загрозу не лише для нашої держави, а й для сусідніх дружніх країн, Європи та світу загалом.

"Україна, як і Греція, залишається відданою подальшому поглибленню дружніх відносин між нашими двома країнами та розвитку конструктивного діалогу в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес", — додав речник МЗС.

Допис Тихого. Фото: скриншот

Що передувало

У травні у водах біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі виявили український безекіпажний катер Magura V5, який передали береговій охороні Греції.

Першими дрон помітили рибалки, що викликало в них занепокоєння. На момент виявлення двигун ще працював.

Внаслідок інциденту тривало розслідування.

Як писали Новини.LIVE, у травні Естонія вперше збила український дрон над своєю територією. Україна перепросила за інцидент. Внаслідок цього руйнувань та поранених немає.

Згодом Тихий повідомив, що Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби, аби перенаправляти українські дрони у повітряний простір країн Балтії.