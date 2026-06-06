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Главная Новости дня Морской дрон Magura V5 в Греции: Украина принесла извинения за инцидент

Морской дрон Magura V5 в Греции: Украина принесла извинения за инцидент

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 12:35
Морской дрон Magura V5 в Греции: Украина принесла извинения за инцидент
Magura V5. Фото: АрмияИнформ

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий извинился в Греции за инцидент, связанный с украинским морским дроном Magura V5 в водах возле южной части острова Лефкада в Ионическом море. Он пояснил, что это произошло в результате обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины.

Об этом Георгий Тихий написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Украинский дрон в Греции

"В связи с инцидентом, связанным с обнаружением морского дрона вблизи греческого острова Лефкада, украинская сторона выражает благодарность Греции и греческому народу за их неизменную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабного вторжения России. Украина высоко ценит дружеские отношения с Грецией", — подчеркнул Тихий.

Он подчеркнул, что на фоне актуальных угроз международной и региональной безопасности, в частности в морской сфере и из-за деятельности российского "теневого флота", которые одинаково беспокоят и Грецию, и Украину, наше государство остается преданным нормам международного права и принципам гражданской морской безопасности. В то же время Украина заинтересована в том, чтобы в будущем предотвращать подобные инциденты.

Украинская сторона выразила извинения за инцидент объяснив, что он стал следствием обстоятельств, вызванных российской агрессией против Украины.

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По словам Тихого, в Киеве убеждены, что этот инцидент, как и аналогичные случаи в других регионах, свидетельствует, что продолжающаяся российская агрессия против Украины несет угрозу не только для нашего государства, но и для соседних дружественных стран, Европы и мира в целом.

"Украина, как и Греция, остается преданной дальнейшему углублению дружеских отношений между нашими двумя странами и развитию конструктивного диалога во всех сферах, представляющих взаимный интерес", — добавил представитель МИД.

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Пост Тихого. Фото: скриншот

Что предшествовало

В мае в водах возле южной части острова Лефкада в Ионическом море обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V5, который передали береговой охране Греции.

Первыми дрон заметили рыбаки, что вызвало у них беспокойство. На момент обнаружения двигатель еще работал.

В результате инцидента продолжалось расследование.

Как писали Новини.LIVE, в мае Эстония впервые сбила украинский дрон над своей территорией. Украина принесла извинения за инцидент. В результате разрушений и раненых нет.

Впоследствии Тихий сообщил, что Россия использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы перенаправлять украинские дроны в воздушное пространство стран Балтии.

Греция Украина дроны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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