Прогноз магнитных бурь на 19 июня

На Солнце 16 пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня
В пятницу, 19 июня, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако значительных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.
Магнитные бури 19 июня — какие прогнозы
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса В и три вспышки класса С (такие вспышки существенно не влияют на Землю).
Прогнозируется, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность останется низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 19 июня:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури – 20%;
- Вероятность сильного геомагнитного шторма – 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%;
- Количество солнечных пятен – 16.
Новини.LIVE сообщали, что погода 19 июня в Украине будет переменной облачностью. Местами возможны кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до +27 °С.
Также Новини.LIVE сообщали, что на Европу надвигается аномальная жара. Температура воздуха может достигнуть +45 °C. Волна жары может продлиться до конца июня.