Прогноз магнитных бурь на 19 июня

Магнитные бури могут вызывать головную боль. Фото: Space.com, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 19 июня, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако значительных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Магнитные бури 19 июня — какие прогнозы

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса В и три вспышки класса С (такие вспышки существенно не влияют на Землю).

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Прогнозируется, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность останется низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

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Солнечная активность на 19 июня:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 20%;

Вероятность сильного геомагнитного шторма – 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%;

Количество солнечных пятен – 16.

Новини.LIVE сообщали, что погода 19 июня в Украине будет переменной облачностью. Местами возможны кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до +27 °С.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Европу надвигается аномальная жара. Температура воздуха может достигнуть +45 °C. Волна жары может продлиться до конца июня.