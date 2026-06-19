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Главная Новости дня На Солнце 16 пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце 16 пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 13:54
Прогноз магнитных бурь на 19 июня
Магнитные бури могут вызывать головную боль. Фото: Space.com, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 19 июня, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако значительных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Магнитные бури 19 июня — какие прогнозы

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса В и три вспышки класса С (такие вспышки существенно не влияют на Землю).

магнітні бурі
Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Прогнозируется, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность останется низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

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Солнечная активность на 19 июня:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 20%;
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма – 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%;
  • Количество солнечных пятен – 16.

Новини.LIVE сообщали, что погода 19 июня в Украине будет переменной облачностью. Местами возможны кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до +27 °С.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Европу надвигается аномальная жара. Температура воздуха может достигнуть +45 °C. Волна жары может продлиться до конца июня.

погода Солнце магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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