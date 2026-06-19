Прогноз магнітних бур на 19 червня

На Сонці 16 плям: прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у п'ятницю, 19 червня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Проте суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.
Магнітні бурі 19 червня — які прогнози
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися сім спалахів класу В та три спалахи класу С (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).
Прогнозується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 19 червня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 20%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%;
- Кількість сонячних плям – 16.
Новини.LIVE писали про те, що погода 19 червня в Україні буде мінливо хмарною. Місцями можливі короткочасні дощі. Стовпчик термоментра підніметься до +27 °С.
Також Новини.LIVE повідомляли, що на Європу насувається аномальна спека. Температура повітря може сягнути +45 °C. Хвиля спеки може тривати до кінця червня.