Прогноз магнітних бур на 19 червня

Магнітні бурі можуть спровокувати головний біль. Фото: Space.com, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Суттєвих магнітних бур у п'ятницю, 19 червня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Проте суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Магнітні бурі 19 червня — які прогнози

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися сім спалахів класу В та три спалахи класу С (такі спалахи суттєво не впливають на Землю).

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Прогнозується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

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Сонячна активність на 19 червня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%;

Кількість сонячних плям – 16.

Новини.LIVE писали про те, що погода 19 червня в Україні буде мінливо хмарною. Місцями можливі короткочасні дощі. Стовпчик термоментра підніметься до +27 °С.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Європу насувається аномальна спека. Температура повітря може сягнути +45 °C. Хвиля спеки може тривати до кінця червня.