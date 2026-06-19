Погода в Україні 19 червня — тепло набирає обертів, але не всюди

Люди під парасольками. Фото. Reuters

Погода в Україні у п’ятницю, 19 червня, буде мінливо хмарною. На більшій частині території країни істотних опадів не очікується, однак місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря дещо підвищиться, особливо вдень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Опади очікуються лише в частині областей, на решті території буде сухо

Вночі та вранці погоду в Україні формуватиме поле слабко підвищеного атмосферного тиску, що надходитиме із Західної Європи. Лише на південному сході країни ще відчуватиметься вплив атмосферного фронту. Над територією України зберігатиметься прохолодна та волога повітряна маса з північних широт.

У південно-східних областях, а вдень також у більшості західних та північних регіонів місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер буде північно-західний, а на півдні та південному сході — північно-східний, зі швидкістю 5–10 метрів на секунду.

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Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, на узбережжі морів — до +19 °С. Вдень повітря прогріється до +22…+27 °С.

У найближчі дні в Україні збережеться тепла погода з поступовим підвищенням температури. Наприкінці тижня в окремих регіонах очікується справжня літня спека.

Прогноз погоди на 19 червня. Фото: Укргідрометцентр

Новини.LIVE повідомляли, що протягом тижня, з 15 по 21 червня, в Україні збережеться нестійка погода з періодичними дощами. Причиною стануть атмосферні фронти та циклони, які надходитимуть із центральної частини Європи. Синоптики прогнозують опади в усіх регіонах країни, а подекуди можливі грози, град і шквалистий вітер. Водночас різких температурних коливань не очікується — аномальної спеки чи суттєвого похолодання найближчими днями не передбачається.

Новини.LIVE інформували, що синоптики попереджають про суттєве потепління в Україні наприкінці тижня. Якщо в п'ятницю, 19 червня, температура повітря не перевищуватиме +28°C, то вже до неділі, 21 червня, в окремих регіонах стовпчики термометрів можуть піднятися до +35°C.