Погода в Украине 19 июня — жара набирает обороты, но не везде

Люди под зонтиками. Фото. Reuters

Погода в Украине в пятницу, 19 июня, будет переменной облачностью. На большей части территории страны существенных осадков не ожидается, однако местами возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха несколько повысится, особенно днём.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Осадки ожидаются лишь в некоторых областях, на остальной территории будет сухо

Ночью и утром погоду в Украине будет формировать область слабо повышенного атмосферного давления, поступающая из Западной Европы. Лишь на юго-востоке страны еще будет ощущаться влияние атмосферного фронта. Над территорией Украины сохранится прохладная и влажная воздушная масса из северных широт.

В юго-восточных областях, а днем также в большинстве западных и северных регионов местами пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Ветер будет северо-западный, а на юге и юго-востоке — северо-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

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Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, на побережье морей — до +19 °С. Днем воздух прогреется до +22…+27 °С.

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода с постепенным повышением температуры. В конце недели в отдельных регионах ожидается настоящая летняя жара.

Прогноз погоды на 19 июня. Фото: Укргидрометцентр

Новини.LIVE сообщали, что в течение недели, с 15 по 21 июня, в Украине сохранится нестабильная погода с периодическими дождями. Причиной станут атмосферные фронты и циклоны, которые будут надвигаться из центральной части Европы. Синоптики прогнозируют осадки во всех регионах страны, а местами возможны грозы, град и шквалистый ветер. В то же время резких температурных колебаний не ожидается — аномальной жары или существенного похолодания в ближайшие дни не предвидится.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики предупреждают о значительном потеплении в Украине в конце недели. Если в пятницу, 19 июня, температура воздуха не превысит +28 °C, то уже к воскресенью, 21 июня, в отдельных регионах столбики термометров могут подняться до +35 °C.