Гидрометцентр предупредил об осадках в Украине сегодня

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на субботу, 20 июня. В этот день ожидается теплая погода, местами температура достигнет +30 °С, но кое-где пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Карта температуры воздуха в Европе на 23 июня/Диденко

Погода в Украине на сегодня от Диденко

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 20–21 июня в Украине установится настоящая летняя погода. Температура воздуха днем составит +25…+29 °C, а в западных и юго-западных областях поднимется до +27…+32 °C.

В то же время, по ее словам, не стоит опасаться сообщений о температуре выше +30 °C, которые часто звучат на фоне жары в Западной Европе. В странах на западе континента, в частности в Испании, Португалии и Франции, на следующей неделе прогнозируются экстремальные температуры свыше +40 °C. Украина же, как отмечается, останется в пределах значительно более мягкой летней жары, без критических значений.

Что касается осадков, то 20 июня дожди с грозами вероятны в полосе от Винницкой области через Черкасскую и Полтавскую области до Харьковской области. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

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Погода в Украине на 20 июня. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 20 июня по Украине прогнозируется переменная облачность. Осадки ожидаются лишь местами — на северо-востоке, а также в Одесской и Винницкой областях, где возможны кратковременные дожди.

Ветер будет преобладать северного направления со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составила +13…+18 °C, днем будет +23…+28 °C. В юго-западных регионах будет теплее: ночью +15…+20 °C, днем до +25…+30 °C.

Новини.LIVE сообщали, что 20 июня в Украине будет преобладать теплая погода. В большинстве регионов существенных осадков не ожидается, однако местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем в некоторых областях поднимется до +30 °С.

Новини.LIVE также писали, что, по прогнозам синоптика, 20 июня в ряде центральных и восточных областей, в частности от Винницкой до Харьковской, прогнозируются дожди с возможными грозами. На западе и юго-западе страны температура воздуха будет подниматься до +32 °С.