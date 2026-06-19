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Главная Новости дня В Укргидрометцентре назвали регионы, где 20 июня пройдут дожди

В Укргидрометцентре назвали регионы, где 20 июня пройдут дожди

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 19:46
Прогноз погоды на 20 июня от Укргидрометцентра
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 20 июня, ожидается тёплая летняя погода. В большинстве областей осадков не прогнозируется, однако в ряде регионов возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днём местами поднимется до +30 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 20 июня

По прогнозу синоптиков, в течение суток в Украине будет переменная облачность. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке страны, а также местами в Одесской и Винницкой областях днем пройдут небольшие кратковременные дожди.

прогноз погоди
Прогноз погоды на 20 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ожидается северный ветер, 5–10 м/с.

Температура ночью +13...+18 °С, днём +23...+28 °С. В юго-западной части ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, Украину накроет жара. Однако она не будет такой аномальной, как прогнозируют в Европе. По её словам, столбики термометра могут достигать +32 °С.

В Европе же прогнозируют до +45 градусов. Причиной является "тепловой купол" над Западной Европой. Такая жара может продержаться до начала июля.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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