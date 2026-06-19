Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Укргідрометцентрі назвали регіони, які накриють дощі 20 червня

В Укргідрометцентрі назвали регіони, які накриють дощі 20 червня

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 19:46
Прогноз погоди на 20 червня від Укргідрометцентрц
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 червня, очікується тепла літня погода. У більшості областей опадів не прогнозують, однак у низці регіонів можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень місцями підніметься до +30 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 20 червня

За прогнозом синоптиків, упродовж доби в Україні буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише на північному сході країни, а також місцями в Одеській та Вінницькій областях вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі.

прогноз погоди
Прогноз погоди на 20 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, вдень +23...+28 °С. У південно-західній частині вночі +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптикиню Наталю Діденко, Україну накриє спека. Проте вона не буде такою аномальною, як прогнозують у Європі. За її словами, стовпчики термометра можуть сягати +32 °С.

У Європі ж прогнозують до +45 градусів. Причиною є "тепловий купол" над Західною Європою. Таке тепло може протриматись до початку липня.

погода Укргідрометцентр прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації