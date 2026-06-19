Прогноз погоди на 20 червня від Укргідрометцентрц

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 червня, очікується тепла літня погода. У більшості областей опадів не прогнозують, однак у низці регіонів можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень місцями підніметься до +30 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 20 червня

За прогнозом синоптиків, упродовж доби в Україні буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише на північному сході країни, а також місцями в Одеській та Вінницькій областях вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Прогноз погоди на 20 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер очікується північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, вдень +23...+28 °С. У південно-західній частині вночі +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптикиню Наталю Діденко, Україну накриє спека. Проте вона не буде такою аномальною, як прогнозують у Європі. За її словами, стовпчики термометра можуть сягати +32 °С.

У Європі ж прогнозують до +45 градусів. Причиною є "тепловий купол" над Західною Європою. Таке тепло може протриматись до початку липня.