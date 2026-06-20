Прогноз погоди в Україні на завтра 21 червня від синоптика Наталки Діденко

Чоловік пʼє воду у спекотну погоду. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Погода в Україні завтра, 21 червня, очікується спекотною. Подекуди температура повітря підвищиться до +32 °С. Водночас ввечері у деяких областях можливі незначні опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на завтра 21 червня

Діденко нагадала, що завтра день літнього сонцестояння. Температура повітря упродовж дня буде +25...+29 °С, у західній частині та на південному заході +27...+32 °С.

Погода в Україні 21 червня. Фото: Meteopost

"Тридцяток" в Україні через часті повідомлення про західноєвропейську спеку не варто боятися. Справді, найближчим часом у багатьох країнах Західної Європи очікується дуже сильна спека, наприклад, на наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 °С", — зазначає синоптик.

Спека у країнах Західної Європи. Фото: Wetteronline

За її словами, в Україні не передбачається нестерпної спеки, а лише прийнятні літні значення.

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Загалом повсюди переважатиме суха сонячна погода, але ввечері можливі дощі на крайньому заході.

Погода в Києві 21 червня

У столиці очікується сонячна погода без опадів. Вдень температура повітря буде до +26 °С.

Як писали Новини.LIVE, на Землі 20 червня суттєвих магнітних бур не очікується. Водночас за останню добу на Сонці сталося десять спалахів.

А у країнах Західної Європи прогнозується аномальна спека. Подекуди температура повітря підвищиться до +45 °C.