Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр предупреждает о жаре в Украине сегодня: ожидается до +33 °С

Гидрометцентр предупреждает о жаре в Украине сегодня: ожидается до +33 °С

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 06:00
Гидрометцентр предупреждает о жаре в Украине сегодня: ожидается до +33 °С
Люди отправляются на море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 21 июня. В этот день ожидается небольшая облачность, но осадков не будет. При этом в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +33 °С.

Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 21 июня

Погода в Україні 21 червня 2026 року
Карта «Погода в Украине 21 июня 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть северный ветер, а на западе страны — юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составила +12...+17 °С, на юге до +20 °С. Днем ожидается +24...+29 °С, а на западе и юге местами +30...+33 °С.

Температура в Україні вдень 21 червня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 21 июня 2026 года

В Киеве и области также будет небольшая облачность и без осадков.

Читайте также:

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составляла +12…+17 °С, днем прогнозируют +24…+29 °С.

Между тем в Киеве ночью +15...+17 °С, днём +26...+28 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 июня в Украине повсеместно будет преобладать солнечная и очень сухая погода. По ее словам, только вечером на юге страны пройдут дожди на крайнем западе.

В Киеве тем временем прогнозируется солнечная погода без осадков, а днем температура воздуха достигнет +26 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 21 червня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 20 июня в Украине будет преобладать теплая погода. В большинстве регионов существенных осадков не ожидается, однако местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем в некоторых областях поднимется до +30 °С.

Также мы писали, были ли в субботу, 20 июня, сильные магнитные бури.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации