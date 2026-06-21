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Головна Новини дня Гідрометцентр попереджає про спеку в Україні сьогодні: очікується до +33 °С

Гідрометцентр попереджає про спеку в Україні сьогодні: очікується до +33 °С

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 06:00
Гідрометцентр попереджає про спеку в Україні сьогодні: очікується до +33 °С
Люди йдуть на море. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 21 червня, повідомили синоптики. В цей день очікується невелика хмарність, але опадів не буде. Причому у деяких регіонах на сповпчиках термометрів буде до +33 °С.

Про це у суботу, 20 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 21 червня 

Погода в Україні 21 червня 2026 року
Карта "Погода в Україні 21 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північний, а на заході країни південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +12...+17 °С, на півдні до +20 °С. Вдень очікується +24...+29 °С, а на заході та півдні місцями +30...+33 °С.

Температура в Україні вдень 21 червня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 21 червня 2026 року

У Києві та області теж буде невелика хмарність та без опадів.

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Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +12...+17 °С, вдень прогнозують +24...+29 °С.

Тим часом в Києві вночі +15...+17 °С, вдень +26...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 червня в Україні скрізь переважатиме сонячна і дуже суха сонячна погода. За її словами, лише ввечері на півдні країни пройдуть дощі на крайньому заході.

У Києві тим часом прогнозує буде сонячну погоду, без опадів, і вдень довкілля прогріється до +26 °С.

Діденко спрогнозувала погоду в Україні 21 червня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 20 червня в Україні переважатиме тепла погода. У більшості регіонів істотних опадів не очікується, однак місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень у деяких областях підніметься до +30 °С.

Також ми писали, чи були в суботу 20 червня суттєві магнітні бурі.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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