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Главная Новости дня Из Европы в Украину идет жара +35 °C: Птуха составила прогноз погоды

Из Европы в Украину идет жара +35 °C: Птуха составила прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 14:27
Погода в Украине на выходные: Укргидрометцентр прогнозирует жару до +35 °C
Мужчина охлаждается в жару. Фото: УНИАН

Раскаленный африканский воздух, который уже привел к температурному коллапсу в ряде европейских стран и побил погодные рекорды, превысив отметку в +43 °C, движется в сторону Украины. Теперь этот антициклон с субботы, 27 июня, принесет сильную жару.

Об этом эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В Украину надвигается сильная жара с температурой +35°C

Умеренная летняя погода продержится в Украине лишь до пятницы. Уже на выходных ситуация резко изменится, ведь к нам начнет поступать раскаленный воздух из Европы. Как пояснила в эфире «Ранок.LIVE» представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, первыми под удар попадут западные регионы. Там в эти выходные и в начале следующей недели ожидается +35°C и даже выше.

Впоследствии эта сильная жара перейдет на северные и центральные области страны. Хотя точные цифры синоптики пока не называют, они уверены, что следующая неделя будет ощутимо жарче нынешней.

Между темв ближайшие ночи температура воздуха составит комфортные +12...+18 °C, и только на юге будет теплее — до +22 °C. Днем термометры будут показывать от +24 °C до 29 °C.

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Жарче всего будет в южных областях, на Закарпатье и в Прикарпатье, где воздух прогревается до 32 градусов тепла. До показателей в +40°C в Украине в ближайшие дни точно не дойдет.

А вот в Европе погода уже бьет абсолютные исторические рекорды. По словам Натальи Птухи, во Франции и Испании фиксируются невероятные +40...+43°C, а в Великобритании и Германии местами объявили красный уровень опасности. Синоптик объясняет, что это происходит из-за малооблачной безветренной погоды и антициклона, который затянул горячий воздух аж с Африканского континента. Уже в субботу этот антициклон расположится над центральной Европой и начнет направлять раскаленные воздушные массы на запад Украины.

«Конечно, у нас сейчас также наблюдается избыток тепла в атмосфере, да и в климатической системе в целом, поэтому и такие волны тепла, по оценкам ученых, становятся все чаще и, как мы видим, даже все более интенсивными», — говорит представительница Укргидрометцентра.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, синоптики объявили прогноз погоды в Украине на среду, 24 июня. В отдельных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В то же время европейские страны страдают от аномальной жары, которая привела к трагическим последствиям. За сутки во Франции от перегрева умерли как минимум 18 человек, в том числе двое маленьких детей, которых оставили в запертой машине на солнце. Кроме того, в ряде стран произошли серьезные аварии на линиях электропередач из-за перегрузки энергосистемы.

Рекордная температура даже вынудила французское правительство вмешаться в правила проведения массовых мероприятий и летних музыкальных фестивалей. Премьер-министр Себастьян Лекорню подписал указ о запрете продажи и употребления алкогольных напитков на всех официальных мероприятиях под открытым небом. В правительстве пояснили, что во время государственных и муниципальных мероприятий спиртное предлагаться не будет, поскольку сочетание крепких напитков и экстремальной жары критически повышает смертность и создает колоссальную нагрузку на больницы.

Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине аномальная жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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