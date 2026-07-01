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Головна Новини дня Усі у зоні ризику: українців попередили про небезпеку через спеку

Усі у зоні ризику: українців попередили про небезпеку через спеку

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 14:54
Небепезка через спеку — хто в зоні ризику
Чоловік ховається від спеки. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

З настанням літньої спеки ризики для здоров'я суттєво зростають не лише серед людей похилого віку, а й серед молоді. Високі температури можуть спровокувати серйозні ускладнення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила кандидат медичних наук Людмила Смоліна в ефірі Ранок.LIVE

Спека може спричинити раптову смерть

Смоліно розповіла, що найбільше від спеки страждають літні люди. Зазвичай це пов'язано з наявністю хронічних захворювань. Водночас молоді люди також перебувають у зоні ризику, оскільки можуть не знати про вроджені або недіагностовані патології серця та судин.

Фахівчиня пояснила, що в умовах високої температури організм швидко втрачає рідину. Через зневоднення кров стає густішою, а серцю доводиться працювати зі значно більшим навантаженням. Це підвищує ризик утворення тромбів, розвитку інфаркту та інсульту.

"Якщо немає водного балансу, кров стає в'язкіша. Серцю, як мотору, тяжче її перекачувати, судини напружуються і зростає ризик інфарктів та інсультів. Тому не нехтуйте водним балансом і ліками", — наголосила Людмила Смоліна.

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Також вона пояснила, що звичайна вода не здатна повністю врятувати ситуацію. Разом із потом людина втрачає життєво важливі мікроелементи, дефіцит яких потрібно негайно поповнювати. 

Як писали Новини.LIVE, 1 липня в Україні очікуються сильні зливи у кількох регіонах. Попри це температура повітря підвищиться до +38 °С.

Крім того, у липні буде дві потужні магнітні бурі. Сонце завдасть сильного удару у першій декаді місяця. Це спровокує мігрені та проблеми з тиском у чутливих людей.

погода небезпека спека ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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