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Головна Новини дня В Україну повертається спека: в серпні температура підвищиться до +35 °C

В Україну повертається спека: в серпні температура підвищиться до +35 °C

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 16:23
Спека повернеться в Україну — коли чекати +35 °C
Дівчата охолоджуються під час спеки. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Після короткого періоду нестійкої погоди в Україні знову очікується суттєве потепління. Уже з кінця липня атмосферний тиск почне зростати, опадів стане менше, а температура повітря поступово підвищуватиметься.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі День.LIVE.

Коли в Україну повернеться спека

"Починаючи вже із 30–31 липня, у більшості областей температура становитиме +24…+30 °C, а на Закарпатті та в окремих західних областях — до +33 °C", — розповіла Птуха.

За її словами, сьогодні атмосферний фронт ще впливає на погоду, а завтра короткочасні дощі збережуться на сході та північному сході країни. Водночас на початку серпня спека посилиться ще більше.

"У перші два дні серпня нічна температура становитиме +15…+20 °C, а вдень повітря прогріватиметься до +28…+34 °C. У західних областях стовпчики термометрів можуть підніматися до +35 °C, подекуди навіть трохи вище", — зазначили синоптикиня.

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Як писали Новини.LIVE, сьогодні температура повітря вночі опускалася до +10 °С. Короткі дощі та грози можливі на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, на півночі Луганщини.

Також синоптики дали прогноз магнітних бур на серпень. В останній місяць літа тривалих та занадто потужних геомагнітних штормів фахівці наразі не очікують. 

погода температура повітря спека ефір Новини.LIVE
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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