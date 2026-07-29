Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украину возвращается жара: в августе температура поднимется до +35 °C

В Украину возвращается жара: в августе температура поднимется до +35 °C

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 16:23
Жара вернется в Украину — когда ожидать +35 °C
Девушки охлаждаются в жару. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

После короткого периода нестабильной погоды в Украине снова ожидается значительное потепление. Уже с конца июля атмосферное давление начнет расти, осадков станет меньше, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире День.LIVE.

Когда в Украину вернется жара

"Начиная уже с 30–31 июля, в большинстве областей температура составит +24…+30 °C, а в Закарпатье и в отдельных западных областях — до +33 °C", — рассказала Птуха.

По ее словам, сегодня атмосферный фронт еще влияет на погоду, а завтра кратковременные дожди сохранятся на востоке и северо-востоке страны. В то же время в начале августа жара усилится еще больше.

"В первые два дня августа ночная температура составит +15…+20 °C, а днём воздух будет прогреваться до +28…+34 °C. В западных областях столбики термометров могут подниматься до +35 °C, местами даже чуть выше", — отметила синоптик.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, сегодня температура воздуха ночью опускалась до +10 °С. Кратковременные дожди и грозы возможны в Харьковской, Полтавской, Сумской областях, а также на севере Луганской области.

Также синоптики дали прогноз магнитных бурь на август. В последний месяц лета длительных и слишком мощных геомагнитных штормов специалисты пока не ожидают.

погода температура воздуха жара эфир Новини.LIVE
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации