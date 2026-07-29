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Главная Новости дня Похолодание до +10 °С: прогноз погоды в Украине на сегодня

Похолодание до +10 °С: прогноз погоды в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 06:25
Погода сегодня, 29 июля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталья Диденко
Женщина идет по улице под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Синоптики представили прогноз погоды в Украине на среду, 29 июля: ожидается переменная облачность. На востоке и северо-востоке страны пройдут умеренные дожди. Ночью в Луганской и Донецкой областях местами ливни. На остальной территории осадков не ожидается.

Об этом 28 июля сообщил Укргидромецентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 29 июля

Погода в Україні 29 липня 2026 року
Карта "Погода в Украине 29 июля 2026 года" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер достигнет 7–12 м/с.

Температура ночью снизится до +10...+15 °С, на юге и юго-востоке — до +18 °С. Днем потеплеет до +21...+26 °С.

"Область высокого давления обеспечит погоду без осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны погоду по-прежнему будет определять холодный атмосферный фронт, поэтому там ожидаются дожди различной интенсивности. На высотах к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, что обусловит и соответствующую температуру", — отметили синоптики.

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Карта "Опасные метеорологические явления в Украине 29 июля 2026 года" от Укргидрометцентра

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Скорость северо-западного ветра — 7–12 м/с. Ночью в столице столбики термометров опустятся до +13...+15 °С, а в области — до +10...+15 °С. Днём в Киеве воздух прогреется до +22...+24 °С, а в Киевской области — до +21...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, из-за остатков холодного атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди и грозы в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и на севере Луганской области. На остальной территории Украины ожидается сухая погода. Северо-западный ветер будет умеренным, временами — порывистым.

В течение дня воздух прогреется до +22...+25 °С, в южной части — до +24...+28 °С, а в северных регионах — лишь до +20...+22 °С.

В Киеве осадки маловероятны. Температура воздуха — +22...+23 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на метеоролога Игоря Кибальчича писал, какой будет погода в Украине в конце июля. Ожидаются колебания температуры. На смену похолоданию придет жара до +35 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталку Диденко сообщал, что 29 июля в Украине будет сухая и комфортная погода. Кратковременные дожди возможны лишь в нескольких регионах. Кроме того, в ближайшие дни вернется жара.

Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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